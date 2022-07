Ferienkinder zaubern, tanzen und machen Radio in Tutzing

Kinder aus Tutzing und Umgebung können im Rahmen des Ferienprogramms die Natur erleben - bei der Radlrallye oder als Waldindianer. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Tutzing - Die Sommerferien sind in greifbarer Nähe und die Gemeinde Tutzing hat viel zu bieten, damit diese für Kinder unvergesslich werden.

Das Ferienprogramm der Gemeinde Tutzing bietet während der gesamten Sommerferien spannende, kreativitäts- und persönlichkeitsfördernde Kurse an. Im Angebot sind Workshops, Sport und Theater, Naturerlebnisse und künstlerische Kreativität oder Naturwissenschaften.

Basteln, Golf spielen, rudern und eine Radl-Rallye

Für die Radl-Rallye in und um Tutzing, beim Jazz-Dance Workshop und auch Trendsport lernen und erleben, beim Golf-Schnupperkurs und auch bei der Fotorallye sind noch Plätze frei. Wer gerne bastelt, welche Kinder gerne Radio machen oder wer Lust hat zaubern zu lernen, wer aufregende Tage als Waldindianer oder einen Rudertag am Starnberger See erleben will, wer gerne Honig beim Imker nascht oder als Abenteurer eine Lesenacht im Zelt oder einen Tag am Eselstall verbringen möchte, Selbstvertrauen durch Resilienztraining oder seelenheil im Wald erlangen oder mit Tieren richtig umgehen möchte, der kann sich über das Online-Anmeldeportal der Gemeinde zu den Kursen anmelden.



Ferienprogramm-Flyer liegt auch in Tutzinger Geschäften und Einrichtungen aus

Zum Anmeldeportal gelangt man über den Link auf der Homepage der Gemeinde Tutzing. Falls keine Möglichkeit für eine Online-Anmeldung besteht, können Interessierte auch Andrea Rossdam im Rathaus Tutzing kontaktieren, per E-Mail unter Ferienprogramm@Tutzing.de oder telefonisch unter 08158/2502-211.

Und wer noch einen Ferienprogrammflyer benötigt, findet sie im Rathaus, in der Bücherei, bei den Kirchengemeinden und in vielen Tutzinger Geschäften. (kb)