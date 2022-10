Unschätzbarer Beitrag: Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Nachbarschaftshilfe Inning

Von: Alma Bucher

Ein eindrucksvolles Fest zum 50. Geburtstag der Nachbarschaftshilfe Inning: Schirmherr und Altbürgermeister Werner Röslmair, Vize-Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Claudia Sturm, Bürgermeister Walter Bleimaier, ehemaliges Vorstandsmitglied Inge Groß, Schirmherr Dr. Max Edelmann, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Gabriele Kaller, Landrat Stefan Frey, die einstmalige Vorsitzende Franziska Meixner und Pfarrer Simon Rapp. © Michele Kirner

Inning – Seit 50 Jahren pflegt die Nachbarschaftshilfe in Inning wortwörtlich die gute Nachbarschaft: Der Verein feierte am Samstag in einem imposanten Festakt seinen Geburtstag. Viele glückliche Gesichter verfolgten die Lobreden, musikalische Einlagen und eine akrobatische Meisterleistung aus der Montessori Schule.

Es fing mit Kaffee und Kuchen an - und 12 Frauen

Vor 50 Jahren saßen zwölf Frauen im Inninger „Eschelbeck“ und hatten eine Idee: Bei Kaffee und Kuchen entstand an diesem Nachmittag das Grundgerüst für die heutige Nachbarschaftshilfe (wir berichteten). Das Café gibt es längst nicht mehr, aber der Verein ist mittlerweile 120 Ehrenamtliche und Mitarbeiter stark. Begonnen hatte alles mit einem Angebot für die Alten- und Krankenbetreuung. Nach und nach rutschte auch die nachwachsende Generation mit der Mittagsbetreuung oder dem Kinderhort hinein, rekapitulierten Schirmherren Dr. Max Edelmann und Werner Röslmair in einem kurzweiligen Rückblick. Sie erzählten von immer wieder aus den Nähten platzenden Unterbringungen vom Wohnzimmer über einen Kellerraum bis sie 2008 im modernen Gebäude im Enzenhofer Weg 99 einziehen konnten. Den Bau betreute Dr. Edelmann persönlich. Röslmair begleitete das Projekt erst als dritter und schließlich als erster Bürgermeister. Der Altbürgermeister erinnerte sich an die Familie Kaller, „die ein Büro im nassen, muffigen Bauhof renoviert haben“.

„Wir wuppen das“

Gabriele Kaller ist seit bald 40 Jahren mit dabei und langjährige Vorsitzende. Sie lobte den „unermüdlichen Einsatz, die Freude und Hingabe bei den Aufgaben meiner Mitarbeiter“ - und als sie bei ihrer Stellvertreterin, Claudia Sturm, angelangte, stockte ihr die Stimme vor Rührung. Sturm sei ihr Fels in der Brandung. Und wenn sie vor einer schwierigen Aufgabe stünden, überwiege ihr Optimismus. „Sie sagt dann immer: „Wir wuppen das.“ Bürgermeister Walter Bleimaier war voll des Lobes über den „unschätzbaren Beitrag“ der Ehrenamtlichen und Mitarbeiter, „einer engagierten Vorstandschaft und einem starken Verein“. Mit Angeboten wie dem Pflegedienst, dem Kinderhort, der Mittagsbetreuung, der Betreuung von Flüchtlingen, Sprachkursen bis zu Bastelgruppen sei sie „nicht mehr aus Inning wegzudenken“. Ein Portfolio an Möglichkeiten für alle Generationen – und immer wieder wird’s räumlich gesehen eng. Nicht mehr lange, betonte Bleimaier und packte ein Hausnummernschild mit der Aufschrift „Am Wasenfeld 20“ aus. Dort nämlich geht ein weiterer Traum der Nachbarschaftshilfe in Erfüllung: Der Bau eines Hauses für den Hort und die Tagespflege. Landrat Stefan Frey betonte die Signifikanz von Einrichtungen wie der Nachbarschaftshilfe, die im Sinne der Hilfe für den Nächsten tagtäglichen wichtige Beiträge für die Allgemeinheit leiste „und damit die Gesellschaft am Leben hält“.

„Das Miteinander wird wieder wichtiger werden“

Dann kam er auf die Krisen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu sprechen, die mit Corona ihren Anfang nahm und im Ukrainekrieg gipfelte. Krisen, die die Arbeit der Nachbarschaftshilfe und die Hilfe der Menschen untereinander in den Fokus rücke. „Das Miteinander wird wieder wichtiger werden“, war er sich sicher und bekräftigte den „besonderen Stellenwert der Nachbarschaftshilfe“. Vereinsreferentin Katrin Nicolodi schlug schließlich den Bogen zur anschließenden Uraufführung der „Ouvertüre zum Kaisertraum“, den Jutta Göbber auf die Beine gestellt hat, die ebenfalls eine wichtige Wegebegleiterin der Nachbarschaftshilfe ist. Nicolodi hob die Bedeutung der mehr als 50 Inninger Vereine in den Vordergrund, denn „im gemeinsamen Tun und Feiern entsteht Gemeinschaft“. Und gefeiert wurde ordentlich, unterlegt mit fröhlichen Musikstücken der Bläserklasse der Grundschule Inning und einem rockigen Musikschullehrertrio, der hinreißenden Tanzeinlage der Landjugend und dem professionellen Auftritt vom „Montessori Zirkus Inning“. Ein würdiger Festakt für einen Verein, dem Dr. Edelmann weitere 50 Jahre „gute Zusammenarbeit, Harmonie und Erfolg“ auf den weiteren Weg mitgab. Michele Kirner