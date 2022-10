Fester Bestandteil der dritten Jahreshälfte: Der Literarische Herbst wird 20 Jahre alt

Von: Oliver Puls

Der Literarische Herbst ist ihr Baby: Elisabeth Carr und Dr. Gerd Holzheimer finden immer wieder spannende Text-Orte. © Ulrike Mertz

Starnberg – Im Herbst 2002 wurde zum 100-jährigen Jubiläum des Landkreises Starnberg vom Landratsamt eine Veranstaltungsreihe initiiert, die als einmalige Jubiläumsgeschichte gedacht war. Nun feiert die ursprünglich einmalige Reihe selbst ein Jubiläum: das 20-Jährige.

Aus diesem Anlass wollen die Initiatoren des Literarischen Herbst – Elisabeth Carr und Dr. Gerd Holzheimer – heuer der Veranstaltungsreihe eine Krone aufsetzen. „Wir verstehen unsere Arbeit nicht als kulturelles Sahnehäubchen“, so Elisabeth Carr, „sondern als eine von vielen wichtigen Klammern sozialen Lebens. Wir versuchen, die Menschen mit unseren kulturellen Angeboten zusammenzubringen.“



Seit seiner Gründung bleibt der Literarische Herbst seinem Grundsatz treu, einen Ort mit einem künstlerischen Werk in Verbindung zu bringen. So auch im Jubiläumsjahr. Der Literarische Herbst ist bereits etwas fortgeschritten, am kommenden Samstag, 22. Oktober, dreht sich im Haus Beblo in Hochstadt alles um den Zeichner Ernst Maria Lang – „Ein Jahrhundertzeuge entwickelt ein Zeitbild“, ab 15 Uhr, Tickets über events.fairetickets.de. Von Freitag, 4. bis Sonntag, 5. November, unternehmen Elisabeth Carr, Dr. Gerd Holzheimer und Peter Weiß im VHS-Haus Buchenried in Berg-Leoni einen literarischen Ausflug in die „Salonkultur als Modell einer freien Gesellschaft“. Anmeldung über die VHS München unter www.mvhs.de/programm/haus-buchenried. Eine portugiesische Matinee findet am Sonntag, 13. November, 11 Uhr, in der Villa Waldberta in Feldafing statt; Tickets über events.fairetickets.de; Julia von Miller wird sich am Freitag, 18. November, mit „Hildegard Knef im Haus Heidelberg“ beschäftigen. Ort ist am Am Hügel 16 in Percha; Tickets über events.fairetickets.de. Weitere Termine sind am 26. November, 14 Uhr, Vernissage, Skulpturen und Bilder von Willi Holderied im Unteren Schloss in Pähl. Außerdem am 1. Dezember im Schuhhaus Linse Eine poetische Schuhschau um 19 Uhr. Weitere Veranstaltungen unter kontakt@kunstraeume-am-see.de.