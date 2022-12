Feuerwehr Herrsching zieht Bilanz und blickt freudig aufs neue Jahr

Von: Petra Straub

Die Feuerwehr in Herrsching hat dieses Jahr nicht nur Brände gelöscht und Unfallhilfe geleistet. Sie bereitete sich auch auf einen möglichen Blackout vor und probte den Einsatz im Feuer. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Herrsching – 16.067 Stunden waren die Feuerwehrleute der Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn in diesem Jahr bislang für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Kommandant Daniel Pleyer blickte bei der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres auf die Einsätze und Übungen zurück und kündigte für 2023 ein großes Fest anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr in Herrsching an.

Gefeiert werden soll am 1. Juli mit einem Festakt, einer Totenehrung und einem Festempfang und am 2. Juli mit einem Festumzug, Festgottesdienst und der Segnung des neuen Fahrzeugs. Am 23. September ist ein Blaulichttag mit Jugendpokal geplant. Dieses Jahr hatte die Feuerwehr Herrsching 35 Brandeinsätze, leistete 71-mal technische Hilfe und wurde dreimal zu Gefahrgut-Einsätzen und 338-mal zu First-Responder-Einsätzen gerufen. In Breitbrunn wurden drei Brände, zwölf technische Hilfeleistungen und 76 First Responder-Einsätze gezählt.

35 Brände in Herrsching und drei in Breitbrunn

Pleyer erinnerte an einen sechsstündigen Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit drei eingeklemmten Personen, bei denen alle überlebt, vermutlich jedoch „einen langen Genesungsweg“ vor sich hätten. Auch ein neunstündiger Gefahrgut-Einsatz war darunter, bei dem außerorts eine Explosion in einer großen Molkerei verhindert werden konnte. Gebrannt hat es auch an der in Bau befindlichen Realschulturnhalle und in einer Asylbewerber-Containerunterkunft. Die Feuerwehren haben dieses Jahr zudem ein Konzept für einen flächendeckenden Stromausfall (Blackout) erarbeitet, Tausende Masken und Schnelltests ausgegeben und eine Nacht der Feuerwehr zur Mitgliederwerbung durchgeführt.

Neues Fahrzeug wird bei Feuerwehrjubiläum eingeweiht

„Highlight“ sei die dreitägige Übung der Aktiven in einer Brandsimulationsanlage mit Temperaturen bis zu 700 Grad gewesen. 67 Aktive sowie 26 Jugendliche gibt es aktuell bei der Feuerwehr Herrsching, 39 Erwachsene und elf Jugendliche in Breitbrunn. Geschwächt werden die Mannschaften oft durch den Umzug aktiver Mitglieder, so Pleyer. Fehlender Wohnraum vor Ort sei häufig das Problem dabei. Gemeinderatsmitglied Hans-Jürgen Böckelmann fragte, warum in Herrsching am bundesweiten Warntag die Alarmierung mit der Sirene nicht funktioniert hat. Das liege wahrscheinlich am Signal der analogen Funktechnik, so Pleyer. Dass es keine zentrale Erfassung von vulnerablen Gruppen gibt, auf die im Notfall zurückgegriffen werden kann, erklärte er auf Anfrage. Geflüchtete bei der Feuerwehr einzusetzen, wie Gemeinderatsmitglied Gerd Mulert anregte, sei wegen der Sprachbarriere schwierig.