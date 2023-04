Feuerwehr in Starnberg mit Zukunftssorgen

Von: Thomas Lochte

Teilen

Die Feuerwehren in Starnberg und in den Ortsteilen stehen vor4 gewaltigen Herausforderungen. Darüber wurde im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Starnberg informiert. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - Bei den Feuerwehren in Starnberg und den Ortsteilen stehen nicht nur gewaltige Herausforderungen an (Stichwort Brandschutz B 2-Tunnel), sondern auch einige generationsbedingte Personalwechsel.

So kündigte der seit 24 Jahren amtierende Söckinger Kommandant Hans Obermeier an, bei der nächsten turnusmäßigen Wahl im Januar 2025 nicht mehr für eine weitere sechsjährige Periode kandidieren zu wollen: „Irgendwann ist es mal gut“, ließ der 57-jährige nach der Sitzung des Starnberger Haupt- und Finanzausschusses wissen - Obermeier ist CSU-Stadtrat.

Zusätzlicher Stellvertreter-Posten wird geschaffen

Für die Personalstruktur der Söckinger Feuerwehr bedeutet der angekündigte Rückzug eines der dienstältesten Kommandanten die Notwendigkeit, die Stelle eines zweiten stellvertretenden Kommandanten zu schaffen, denn der bisherige Obermeier-Stellvertreter Damjan Plahuta hat sich ebenfalls noch nicht festgelegt, ob er im Januar weitermachen will. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss einstimmig, den zusätzlichen Stellvertreter-Posten zu schaffen, um einen reibungslosen Übergang an der Spitze zu gewährleisten.

Bei der Starnberger Feuerwehr wiederum hat der seit 2015 amtierende Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Thomas Pleyer, im Zuge der Jahreshauptversammlung mitgeteilt, „aus gesundheitlichen Gründen“ für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen – die Neuwahl steht im kommenden Jahr an.



Patrick Janik: „Gigantische Herausforderungen“ der Feuerwehren

Der federführende Kommandant Markus Grasl berichtete bei der Versammlung von einer „absoluten Übelast-Phase“ für die Feuer-wehren, während Bürgermeister Patrick Janik von „gigantischen Herausforderungen“ sprach: Große Ärgernis sind laut Grasl die vielen Fehlalarme, „das Schlimmste seit Jahrzehnten in dieser Stadt“. Würde jeder Fehlalarm – zumeist von „nervösen“ Brandmeldeanlagen ausgelöst – mit 1.000 Euro abgegolten, „hätten wir zwei Planstellen für Hauptamtliche finanziert“, so der Kommandant. Hohe Belastung, eine sich verändernde Altersstruktur und vor allem an Wochenenden häufig nicht ausreichende Mannstärke in der Einsatzbereitschaft machen den Feuerwehren zu schaffen.

Feuerwehr Percha soll in Bereitschaftsdienst integriert werden

Grasl möchte deshalb auch die Feuerwehr Percha in diesen Bereitschaftsdienst integrieren. Der noch immer in der Prüfungsphase befindliche Feuerwehrbedarfsplan soll die Starnberger Feuerwehren indes für sämtliche Aufgaben der Zukunft wappnen – dies freilich in Abhängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Diese erhöht immerhin die Aufwandsentschädigung für die (ehrenamtlich geleisteten) Bereitschaftsdienste von 90 auf 130 Euro. Die künftige Personalstruktur wird auf jeden Fall eine Mischung aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften sein – anders sind die anstehenden Ausgaben gar nicht mehr zu bewältigen: „Wir werden die Geschichte irgendwann einteilen in die Zeit vor dem Feuerwehrbedarfsplan und danach“, sagte Janik bei der Versammlung über die Zäsur, die damit einhergehen werde. „Es ist gut, dass wir uns damit Zeit nehmen.“