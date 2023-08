Feuerwehren aus dem Würmtal haben in Benediktbeuern mit angepackt

Teilen

Ein Gewitter mit teilweise tennisballgroßen Hagelkörnern hat in Benediktbeuern 80 Prozent der Dächer beschädigt, viele schwer. Hier deckt die Feuerwehr ein Dach ab. © Feuerwehr Neuried

Würmtal/Benediktbeuern – Es gibt in Benediktbeuern und in den umliegenden Orten am südlichen Ende des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen kaum einen Bauernhof, kaum ein Wohnhaus oder Betriebsgebäude, das nicht von dem verheerenden Gewitter mit Hagel vergangenen Samstagnachmittag beschädigt worden ist. Beim Abdichten von Dächern und dem Erfassen der enormen Schäden mitgeholfen haben auch Feuerwehren aus dem Würmtal.

Das schwere Unwetter am vergangenen Samstagnachmittag hat für große Schäden in vielen Teilen Bayerns gesorgt – vor allem Benediktbeuern und Bad Bayersoien wurde von der Wucht der Hagelkörner, dem Sturm und den Wassermassen stark getroffen. Einsatzkräfte aus dem Landkreis München haben mit angepackt und den Kräften und den Menschen vor Ort geholfen.



Rund 40 Einsatzkräfte mit mehreren Drehleitern und Löschfahrzeugen verschiedener Landkreisfeuerwehren – unter ihnen die Freiwillige Feuerwehr Neuried – haben am „überörtlichen Einsatz“, so heißt das bei der Feuerwehr, zur Unterstützung der Kräfte in Benediktbeuern teilgenommen. Zu tun gab es viel: Unzählige Fensterscheiben wurden zerstört, Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt. Hinzu kam der anhaltende Regen, der viele vom Unwetter getroffene Gebäude weiter beschädigt, wenn diese nicht sofort notdürftig gegen die Feuchtigkeit geschützt werden konnten. Bereits am Samstag haben neun Hilfskräfte aus dem Landkreis München deshalb 39 Notdächer nach Benediktbeuern geliefert. Die damit abgedeckten Häuser wurden so provisorisch vor den Regenmassen geschützt.



Am Sonntag machten sich noch einmal zehn Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis München auf dem Weg nach Benediktbeuern, um mit Hilfe zweier Drehleitern die dortigen Einsatzkräfte zu unterstützen.



Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Einsatz

Bei dem Hilfseinsatz beteiligt waren in den vergangenen Tagen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Pullach, Oberschleißheim, Neuried, Aschheim, Feldkirchen, Garching, Gräfelfing, Grasbrunn, Taufkirchen und Unterschleißheim, Einsatzkräfte der Kreisbrandinspektion Landkreis München sowie des Technischen Hilfswerks.