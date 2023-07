Feuerwehren im Landkreis Starnberg informieren sich über Hilfsmaßnahmen bei Zugunglück

Die Kreisbrandinspektion führt eine Fortbildung im Landratsamt Starnberg durch. Rund einhundert Führungskräfte nehmen teil. Dabei geht es um den Großeinsatz beim Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen 2022. © Kreisbrandinspektion Starnberg

Starnberg - Das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen beschäftigt auch die Feuerwehr-Kräfte im Landkreis Starnberg. Die Kreisbrandinspektion hat Führungskräfte zu einer Fortbildung eingeladen.

Hauptthema des Abends im Landratsamt Starnberg war ein Vortrag über das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni 2022. Gastreferent war Kreisbrandinspektor Andreas Küspert von der Kreisbrandinspektion Garmisch-Partenkirchen, der damals persönlich vor Ort war.

Rund einhundert Feurwehrkräfte informieren sich in Starnberg über Hilfsmaßnahmen

Kreisbrandrat Helmut Schweickart begrüßte die rund 100 anwesenden Personen. Im Anschluss berichtete Kreisbrandinspektor Michael Weigert über Neuigkeiten aus seiner Fachaufgabe Funk und Alarmierung. Hierbei wurde über angepasste Einsatzmittel-Ketten der Kreisbrandinspektion berichtet und eine Möglichkeit vorgestellt, wie wichtige Informationen auf einem sicheren Weg schnell und einfach an die Feuerwehren verteilt werden können. Ob man dieses Medium nutzen möchte, konnten die Führungskräfte im Anschluss der Veranstaltung mittels Onlineumfrage abstimmen.

Wichtige Erkenntnisse von Großschadenslagen vermitteln

Als Leiter der Kreisausbildung erläuterte Kreisbrandinspektor Maximilian Wastian Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung. Man wolle den Führungskräften wichtige Erkenntnisse aus solchen Großschadenslagen wie in Garmisch-Partenkirchen mit auf den Weg geben. Diese beziehen sich nicht ausschließlich auf die technische Rettung bei Zugunglücken, sondern auch auf den Umgang mit dem Massenanfall von Verletzten, wie sie zum Beispiel auch bei Reisebussen, Fahrgastschiffe oder ähnlichem vorkommen können. Hier ist es die rechtliche Pflicht der Kreisbrandinspektion für die Aus- und Fortbildung zu sorgen.

In Starnberg über technische Besonderheiten der Regionalbahn berichtet

Kreisbrandinspektor Küspert berichtete über die ersten einsatztaktischen Schritte, die von den Kollegen der Feuerwehr beim Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen eingeleitet wurden, bis hin zur wirkungsvollen Zusammenarbeit der einzelnen Hilfsorganisationen und Fachbehörden. Auf technische Besonderheiten an der Regionalbahn wurde ebenso eingegangen wie auf die psychosoziale Versorgung nach derart belastenden Einsätzen. Alles in allem war es ein informativer und lehrreicher Vortrag, welcher im persönlichen Gespräch mit dem Referenten im Anschluss noch vertieft werden konnte. (kb)