Finanzielle Unterstützung für den Tierschutz im Landkreis Starnberg

2500 Euro gab es unter anderem heuer für den Starnberger Tierschutz. © Kreissparkasse

Starnberg - Der Tierschutzverein Starnberg und Umgebung profitiert von der Aktion „Spenden statt Weihnachtskarten“.

Florian Hellmich leitet das Immobiliencenter der Kreissparkasse in Ebersberg. Die Finanzierung von Bauvorhaben und Vermittlung von Immobilien sind seine Profession seit über 15 Jahren. Nach Feierabend und am Wochenende hat er aber noch eine andere Leidenschaft: Er ist Vorsitzender der BRK-Wasserwacht in Ebersberg, die unter anderem den Wasserrettungsdienst am Familienbad des Klostersees in Ebersberg betreut. Jährlich werden von den Mitgliedern dafür rund 5.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Mit viel Herzblut ist Florian Hellmich seit fast 30 Jahren Mitglied in der Wasserwacht und seit über 25 Jahren im Vorstand aktiv.

Bis zu 100.000 Euro gehen jährlich an gemeinnützige Einrichtungen

Solch ehrenamtliches Engagement unterstützt die Kreissparkasse in diesem Jahr mit ihrer Aktion „Spenden statt Weihnachtskarten“. Seit 2012 spendet sie in diesem Rahmen jährlich bis zu 100.000 Euro für karitative und gemeinnützige Zwecke. In diesem Jahr konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse die Vereine und gemeinnützigen Einrichtungen vorschlagen, in denen sie sich selbst ehrenamtlich engagieren oder die ihnen besonders am Herzen liegen. Insgesamt wurden diese besonderen „Herzensprojekte“ auch heuer mit 100.000 Euro unterstützt. 2.500 Euro davon gingen an die Wasserwacht Ebersberg, die von Immobiliencenterleiter Florian Hellmich bei der Aktion vorgeschlagen worden war.

Unterstützung zu Weihnachten ist Tradition bei der Kreissparkasse

In den vergangenen Jahren stand die Weihnachtsspendenaktion der Kreissparkasse jeweils unter einem bestimmten Motto. So wurden 2021 Tische und Tafeln im Geschäftsgebiet unterstützt, zuvor beispielsweise auch Hospize oder Feuerwehren. 2022 profitieren nun rund 60 Einrichtungen aus ganz unterschiedlichen Sparten. Über eine Spende freuen durften sich heuer auch die Freiwillige Feuerwehr in Neufarn-Parsdorf, der Tierschutzverein Starnberg und Umgebung, die Bürgerinitiative Vorschulbetreuung, das BRK-Rotkreuzhaus Gilching, der Tanzsportverein Taufkirchen und viele, viele andere Herzensprojekte der Kreissparkassen-Mitarbeiter. (kb)