Fiona Baier, The Yaks und Snash spielen am Starnberger Stadtstrand

Es ist wieder was los am Starnberger Stadtstrand. Donnerstags treten dort bei trockenem Wetter Newcomer-Bands auf. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Starnberg - Rechtzeitig zum Ferienbeginn geht es weiter mit Musikveranstaltungen am Stadtstrand in der Bahnhofstraße in Starnberg. Die Newcomer-Konzerte sind kostenfrei.

Im vergangenen Jahr wurde das Rondell vor dem Bayerischen Hof in Starnberg in einen Strand verwandelt, um eine attraktive Aufenthaltsfläche am Bahnhofplatz zu schaffen. Zur Belebung des Areals hat Stadtrat Winfried Wobbe auch für dieses Jahr für den Zeitraum von Juni bis August ein musikalisches Rahmenprogramm zusammengestellt.

Donnerstags Konzerte am Bayerischen Hof in Starnberg

Bereits seit zwei Monaten finden jeden Donnerstag bei trockenem Wetter ab 18.30 Uhr Konzerte von erfahrenen Musikern und Newcomern aus Starnberg vor dem Bayerischen Hof am Bahnhofplatz 12 statt. Auf folgende Konzerte dürfen sich Interessierte in den nächsten Wochen freuen: 3. August Fiona Baier, 10. August The Yaks, 17. August Snash, 24. August Überraschungsact und 31. August noch einmal Fiona Baier. Essen und Getränke gab es bisher immer von der Radkantine. Ab 3. August übernimmt den gastronomischen Part das Restaurant Bolu.

Im Veranstaltungskalender unter www.starnberg.de finden Interessierte rechtzeitig Informationen darüber, ob die Konzerte wetterbedingt stattfinden können. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenlos. (kb)