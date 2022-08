Fledermaus-Exkursion in Steinebach

Tiere wie diese Wasserfledermaus werden bei der Exkursion in Steinebach aufgespürt. © Dr. Andreas Zahn/LBV

Steinebach – Bat Night – also eine Nacht mit Fledermäusen. Die Leiterin Claudia Trepte vom Landesbund für Vogelschutz in Starnberg erzählt am Samstag, 27. August in Steinebach interessante Details über das Leben dieser nachtaktiven Tiere.

Fledermäuse können mit den Ohren sehen und mit den Händen fliegen. Bei der nächtlichen Entdeckungsreise spüren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung die Fledermäuse mit dem Bat-Detektor auf. Der Bat-Detektor macht die Echolotsignale der Fledermäuse hörbar. Diese abendliche Exkursion ist auch für Kinder sehr interessant.



Taschenlampe und Mückenschutz mitbringen zur Fledermaus-Exkursion

Gerne Taschenlampe und Mückenschutz mitbringen. Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus. Die Veranstaltung ist kostenlos, der LBV freut sich aber über Spenden. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Bahnhof Steinebach, Nordende des Parkplatz. Die Exkursion dauert etwa 1,5 Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (kb)