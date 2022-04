Flip-Flops, Socken und Unterwäsche für die Geflüchteten in Gilching

Die Familieninsel in Gilching hat mit ihren Einnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine Bekleidung eingekauft. Unser Bild zeigt (v.l.) Malte Neugebauer, Anne Sofie Hoppe, Veronika Müller und Stefanie Hirsch im Gilchinger Jugendtreff. © Familieninsel Gilching

Gilching - Die Bilder und Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine erschüttern die Bevölkerung. Viele Menschen mussten ihr Zuhause verlassen und haben Zuflucht und Sicherheit in Gilching gefunden. Die Familieninsel Gilching hat sich deshalb entschieden, alle Einnahmen im Zeitraum vom 12. bis 27. März zu spenden.

Es sind insgesamt 410 Euro zusammengekommen. Im Jugendtreff unter der Rathausturnhalle werden Kriegsflüchtlinge mit dem Nötigsten versorgt. In Absprache mit den Sozialpädagogen Malte Neugebauer und Anne-Sofie Hoppe hat die Familieninsel Gilching Unterwäsche, Socken und Flip-Flops in allen Größen eingekauft, um damit die ankommenden geflüchteten Menschen - und insbesondere Kinder - angemessen zu versorgen.

Offener Treff für Kriegsflüchtlinge in der Familieninsel Gilching

Die Familieninsel Gilching bietet allen Kriegsflüchtlingen mit Kindern von null bis sechs Jahren im offenen Treff, Montag bis Freitag, von 8.30 bis 11.30 Uhr, ein kostenloses Frühstück an. In unseren Räumen in der Rudolf-Diesel-Str. 3b stehen den Kindern zahlreiche Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Einfach vorbeikommen. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Des Weiteren bietet die Familieninsel ein buntes Programm für Eltern mit ihren Kindern an, wie Stilltreff, Erste-Hilfe-Kurs, Spielgruppen, Väter-Weißwurstfrühstück, Familienbrunch und anderes mehr. Anmeldung und Informationen zu allen Veranstaltungen erfolgt per E-Mail an info@familieninsel-gilching.de oder telefonisch/per WhatsApp unter Telefon 01573/5567027.