Flucht aus der Ukraine: Die Gemeinde Tutzing hilft

Von: Oliver Puls

In der Ukraine herrscht Krieg. Viele Menschen sind auf der Flucht. In Deutschland wird Unterstützung geboten. Auch in der Gemeinde Tutzing. © Louisa Gouliamaki/AFP

Tutzing – „Der Krieg ist zurück in Europa. Die Bilder aus der Ukraine bestürzen die Menschen in unserem Landkreis, machen sie fassungslos, traurig, wütend und ängstlich“, schreiben Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald und Claudia Steinke, die Koordinatorin des Ökumenischen Unterstützerkreises Tutzing, in einer Rund-Mail zum Krieg in der Ukraine und der zu erwarteten Flüchtlingswelle. Der Landkreis Starnberg bereitet sich darauf vor, die Menschen aufzunehmen. Viele werden – zumindest zunächst – bei Freunden und Familien unterkommen, dennoch werden Unterstützung und Wohnraum benötigt: leerstehende Wohnungen ebenso wie Gästezimmer.

Um anstehende Aufgaben koordinieren zu können befinden sich die Vertreter der Gemeinde, der Kirchen, der Ambulanten Krankenpflege und des Unterstützerkreises im starken Austausch. Es gibt die Möglichkeit, konkret zu handeln und zu helfen, aber auch Termine wahrzunehmen. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, meldet sich beim Landratsamt Starnberg unter ukraine-hilfe@lra-starnberg.de oder bei der Gemeinde Tutzing claudia.gehring@tutzing.de, Telefon 08158/25 02 212.

Dolmetscher gesucht sowie Schlafsäcke und Windeln

Personen, die die ukrainische Sprache beherrschen und als Dolmetscher eingesetzt werden können und möchten, melden sich bei traegler@lra-starnberg.de oder auch beim Ökumenischen Unterstützerkreis unter kontakt@oeut.org, auch wer sich ehrenamtlich engagieren möchte. Benötigt werden zudem Decken, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Medikamente und Windeln.

Heute Friedenskundgebung auf der Wiese vor dem Tutzinger Rathaus

Am heutigen Mittwoch gibt es um 19 Uhr vor der Wiese am Rathaus eine Lichterkette als Friedenskundgebung mit ökumenischem Gebet.