Flüchtlingshilfe: VR Bank spendet 20.000 Euro an den Landkreis Starnberg

Einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro konnte Stefan Frey unlängst von VR Bank Vorstand Thomas Vogl entgegennehmen. Die VR Bank möchte damit das große Engagement der Menschen in der Region für Geflüchtete unterstützen. © VR Bank

Landkreis - Das Entsetzen und die Sprachlosigkeit über den Angriffskrieg auf die Ukraine halten an. Für die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg war von Anfang an klar: Sie helfen den Menschen, die unter der Situation am meisten zu leiden haben.

Neben einem kostenlosen Girokonto für geflüchtete Menschen gehen Spenden in Höhe von insgesamt 40.000 Euro in die Landkreise Starnberg, Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau. Ein Teilbetrag über 5.000 Euro wurde der Peter Maffay-Stiftung bereits im Rahmen der Starnberger Musiktage für ihre Flüchtlingshilfe auf Gut Dietlhofen überreicht.

Da mehr als 60 Prozent der VR Bank Kunden in den Gemeinden in und um Starnberg leben, geht der größte Spendenanteil an den Seen-Landkreis. Diese Woche erfolgte die Scheckübergabe durch Vorstandsvorsitzenden Thomas Vogl an Landrat Stefan Frey in Herrsching. Thomas Vogl betont „Wir stehen in diesen schwierigen Zeiten zu den Menschen, die vor den Schrecken des Krieges flüchten müssen. Ich bin stolz darauf, in einem Geschäftsgebiet tätig zu sein, in dem sich so viele Bürgerinnen und Bürger solidarisch zeigen, Flüchtlinge aufnehmen, in Helferkreisen aktiv werden und Organisationen unterstützen. Mit unseren Spenden möchten wir als VR Bank die große Solidarität in der Region unterstützen.“

