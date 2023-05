Forstrevier und Waldbauern in Starnberg laden zur Infoveranstaltung in den Wald

Wie kommt der Waldbauer zu seinem Holz? Diese Frage beantworten Waldbauern und Vertreter des Forstamts in Starnberg bei einer Informationsveranstaltung in Wangen. Auch Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. (Symbolbild) © IMAGO / Countrypixel

Starnberg-Wangen - In Zusammenarbeit mit der Waldbauernvereinigung Starnberg lädt das Forstrevier Starnberg am Freitag, 19. Mai, in Wangen zu einer Informationsveranstaltung über die Erschließung im Wald.

Das Forstrevier Starnberg vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim und die Waldbauernvereinigung Starnberg informieren um 15 Uhr nicht nur Waldbesitzer, sondern auch an der Waldbewirtschaftung interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Was ist eine Rückegasse?

Hauptthema ist die Erschließung im Wald. Dabei werden die Arten der Erschließung von der Rückegasse bis hin zum Lkw-befahrbaren Forstweg erläutert und gezeigt. Was ist nötig, was sind die Kosten und die Förderung. Dabei wird die Notwendigkeit der jeweiligen Erschließung und der Anspruch daran je nach Ausgangssituation des einzelnen Waldgebietes diskutiert.

Bürgerinnen und Bürger dürfen den Waldbauern und Vertretern des Forstreviers Starnberg Fragen stellen

Darüber hinaus können alle den Wald und die Forstwirtschaft betreffenden Fragen angesprochen werden. Treffpunkt zu der Veranstaltung ist in Wangen bei Starnberg an der Mehrzweckhalle/Feuerwehrhaus am Ende des Kastanienweges. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahmeist kostenlos. Mitzubringen ist regenfeste Kleidung und festes Schuhwerk. Die Schulungen finden bei jedem Wetter statt. (kb)