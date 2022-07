FOS in Starnberg soll 70 Millionen kosten

Ersten Entwurf vorgestellt

Starnberg – Die künftige Fach- oberschule (FOS) am Starnberger Seilerweg nimmt Gestalt an. Ein erster Vorentwurf wurde dem Kreis-Bauausschuss am Dienstag vorgestellt. Am kommenden Montag, 25. Juli, soll der Kreistag über die weiteren Planungsschritte entscheiden. Die aktuell errechneten Kosten veranschlagt die Kreis-Kämmerei auf 70 Millionen Euro. Mit eingerechnet eine 15-prozentige Kostenerhöhung.

Landrat Stefan Frey bezeichnete das Bauvorhaben am Seilerweg als ein „Mammutwerk“, Kreis-Kämmerer Stefan Pilgram sprach von einem „großen Projekt“. Über drei Stunden lang haben sich die Kreisrätinnen und Kreisräte im Bauausschuss den fünfgeschossigen Schulhausbau für 660 Schüler vom Büro Schürmann/Dettinger Architekten vorstellen lassen: Bauart des Gebäudes, Einteilung der Klassen- und Lernräume, Inklusion, technische Ausstattung, Energiestandard (Passiv) Begrünung, Sporthalle, Vorplatz, Quartiersanbindung, Tiefgarage (bis zu 118 Stellplätze), Dachgarten, Belüftung, Heizung, und Vieles mehr. Auch soll ein 500 Quadratmeter großes Nachbargrundstück mit dazu gekauft werden, um mit den Abstandsflächen besser zurecht zu kommen.



Der Fragenkatalog in der anschließenden Diskussion war daher auch lang. Etwa bei der komplizierten Planung der Pkw-Stellplätze, obwohl mit Busbahnhof und S-Bahn-Anschluss in unmittelbarer Nähe eine gute öffentliche Anbindung besteht. Viel Diskussionsstoff gab es auch bei der Belüftung, da kein Fenster zum Öffnen vorgesehen ist. Ein Wasserspiel vor dem Schulgebäude wurde aus der Planung aus Kosten- und Umweltschutzgründen gestrichen. Die FDP fiel mit einem Antrag auf ein zweijähriges Moratorium wegen der Energiekrise durch. Offene Fragen gibt es auch noch zum Heizsystem (Geothermie, Wärmepumpe) und zur Fassadenbegrünung. Staatliche Fördermittel können übrigens erst beantragt werden, wenn es eine beschlossene Entwurfsplanung gibt. Der Kreistag trifft sich am Montag um 9 Uhr im Starnberger Landratsamt.