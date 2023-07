Frank Spöttel aus Krailling zahlt hohen Preis für WM-Titel

Alles wird gut: Operiert vom Chefarzt der Unfallchirurgie Dr. Michael Scheininger kann Frank Spöttel schon wieder lächeln. © privat

Krailling – Frank Spöttel vom Windsurfing Club Starnberger See (WCST) holte nach der WM in Ungarn 2022 erneut Gold in der Altersklasse Ü60. Allerdings verletzte er sich dabei so schwer am rechten Knie, dass er danach operiert werden musste.

Beim angesetzten Marathon hatte Spöttel noch Glück. „Ich rundete im Spitzenfeld die erste Tonne in Luv auf dem Raumschotkurs Richtung Insel erfasste mich eine Monsterböe, die mich vom Brett riss. Da hatte ich schon Angst um mein zum Schutz-getaptes Knie, das nach einer früheren Kreuzband-Ruptur etwas instabil ist. Aber es hielt“ erzählt der Ausnahmesportler.



Vor dem letzten Wettkampftag hatte der Kraillinger eigentlich einen beruhigenden Vorsprung herausgefahren, allerdings machte er es noch einmal spannend. „Leider verletzte ich mich, beim Kampf um die Plätze, kurz vor dem Ziel der vorletzten Wettfahrt so stark am Knie, dass ich die letzte Wettfahrt nicht mehr mitsurfen konnte. Da mein Vorsprung aber groß genug war, habe ich diese zum Glück als Streichergebnis nehmen können“, erklärt Spöttel.



Da wusste er noch nicht, dass er sich einen luxierten Korbhenkelriss am Innenmeniskus mit Knorpelschaden zugezogen hatte, der schnellstmöglich operiert werden musste. Die notwendige Knie-Arthoskopie wurde in der Wolfart-Klinik in Gräfelfing durchgeführt. Die OP ist bestens verlaufen und ich bin hoffnungsvoll zu alter Stärke zurückzufinden. Trotz der Umstände, bin ich überglücklich den Titel in meiner Altersklasse erneut verteidigt zu haben“, resümiert Spöttel.