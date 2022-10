Französische Schüler aus Valence an der Rhône besuchen Gräfelfing

Die Welt zu Gast im Rathaus: 15 Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse aus Valence besuchen die Gemeinde Gräfelfing, Bürgermeister Peter Köstler (oben, Mitte) und die Rathausverwaltung. © Doll/Gem. Gräfelfing

Gräfelfing – Die Welt zu Gast im Rathaus: Französische Schüler aus Valence (an der Rhône) besuchten Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler. Am meisten bestaunten die Austauschgäste die großzügigen Anlagen auf dem Schulcampus Lochham, so Ursula Glogger, die als Austauschlehrerin die Besuchstage begleitet. Aber auch das viele Grün in Gräfelfing und die schönen Häuser, seien echte Hingucker.

Bei ihrer Stippvisite im Rathaus berichtete Peter Köstler von seiner Arbeit zusammen mit dem Gemeinderat, auch gerade aktuell im Hinblick auf Klimaschutz und Energiesparen. Auch die offensichtlichen Bauarbeiten im Rathaus waren natürlich ein Thema.



Die Förderung des europäischen Gedankens in Bildung und Erziehung hat sich das Kurt-Huber-Gymnasium als modernes, neusprachliches Gymnasium auf die Fahnen geschrieben. Seit vielen Jahren stellt daher ein Organisationsteam ein Austauschprojekt auf die Beine, das den Dialog mit dem Nachbarland fördert, unter anderem durch Austauschprogramme.



Was sind die deutschen Gepflogenheiten, wie funktioniert der deutsche Föderalismus, wie viele Mitglieder hat der Gräfelfinger Gemeinderat? Viele Themen kamen zur Sprache und konnten diskutiert werden. Nach einer abwechslungsreichen Stunde ging es für die 15 Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse weiter in die Landeshauptstadt. Dort fand am Nachmittag eine Stadtrallye statt.



Ihr Besuch in Gräfelfing dauert noch an, untergebracht sind sie bei Gastfamilien. Unter anderem steht auch der Stelenrundgang in Gräfelfing entlang der Bahnhofstraße auf dem Programm, der anlässlich des 1.250-jährigen Ortsjubiläums von Schülerinnen und Schülern des Kurt-Huber-Gymnasiums entwickelt wurde. Er spiegelt wichtige Stationen der Ortsgeschichte wider. „Hier üben wir gleich die Übersetzung der deutschen Texte ins Französische“, so Ursula Glogger. Ein Gastgeschenk hatte die Gruppe auch im Gepäck: einen typisch französischen Hefekuchen. Rathauschef Köstler und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung bedankten sich herzlich und wünschten noch einen schönen Aufenthalt.