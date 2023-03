Frau aus Krailling fährt nachts mit 2,2 Promille und zwei Kindern an Baum

Gauting - Gegen Mitternacht ist eine 34-jährige Frau aus Krailling heute Morgen betrunken mit dem Auto unterwegs. Mit 2,2 Promille und zwei kleinen Kindern auf der Rückbank kommt sie bei Gauting von der Fahrbahn ab.

In der vergangenen Nacht ging um kurz nach Mitternacht bei der Gautinger Polizei eine Mitteilung ein, dass auf dem Parkplatz einer Gaststätte am Leo-Putz-Weg ein Fahrzeug mit einer Frau am Steuer und zwei kleinen Kindern auf der Rückbank stehen soll. Die etwa 30-jährige Frau sei augenscheinlich stark alkoholisiert von dort weggefahren, nachdem sie vom Mitteiler angesprochen worden war. Daraufhin verständigten die Gautinger Polizisten ihre Kollegen bei der Planegger Polizei, die umgehend eine Zivilstreife an die Wohnanschrift der Halterin in Krailling schickte.

Betrunkene Fahrerin aus Krailling wird aggressiv

Zwei Streifen der hiesigen Dienststelle fahndete zwischenzeitlich nach dem Pkw, konnte diesen jedoch im näheren Umfeld des Leo-Putz-Weg beziehungsweise am Münchner Berg nicht mehr antreffen. Kurze Zeit später kam über den Notruf die Mitteilung eines Autofahrers über einen Verkehrsunfall zwischen Gauting und Stockdorf, wonach dort ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen war und im Anschluss in die rechtsseitig angelegten Bäume und Sträucher gefahren war, wo er schwer beschädigt stehenblieb. Es stand sehr schnell fest, dass es sich bei dem verunfallten Pkw um das gesuchte Fahrzeug der Frau mit ihren zwei Kindern handelte.

Mutter von zwei Kindern wird Führerschein entzogen

Zwei 25- und 26-jährige Männer aus Türkenfeld und Krailling hatten sich bis zum Eintreffen der Gautinger Streife als Ersthelfer betätigt und sich um die beiden leicht verletzten Kinder gekümmert. Nachdem bei der 34-jährigen Fahrerin, die sich zunächst gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv verhielt, deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und sie einen Atemalkohol-Vortest verweigerte, wurde eine Blutentnahme im Klinikum Fünfseenland angeordnet.

Kinder haben keine schwerwiegenden Verletzungen

Der im Anschluss dort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein der 34-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt und sie selbst nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gebracht. Ihre beiden Kinder im Alter von sechs Jahren kamen mit dem verständigten Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Klinikum Starnberg. Glücklicherweise konnten die Kinder noch in der Nacht wieder aus dem Klinikum abgeholt werden, da sich ihre Verletzungen als nicht schwerwiegend erwiesen.

Pkw muss nach Totalschaden mit Autokran geborgen werden

Der verunfallte Pkw der Frau erlitt durch den Unfall einen Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro und musste zunächst mit einem Autokran geborgen werden, ehe er abgeschleppt werden konnte. Gegen die Kraillingerin laufen nun Ermittlungen bei der Gautinger Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung. (kb)