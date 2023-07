Frau prallt betrunken gegen Bahnunterführung in Feldafing

Die Polizei stellt den Führerschein einer Autofahrerin sicher, die in Feldafing betrunken an eine Bahnunterführung prallt. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Feldafing - Eine betrunkene Frau prallt mit dem Pkw gegen eine Bahnunterführung in Feldafing und kommt mit Verdacht auf eine Schädelfraktur ins Krankenhaus.

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr fuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin an die Wand der Bahnunterführung in der Traubinger Straße. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Schädelfraktur in das Krankenhaus Großhadern gefahren.

Führerschein der Autofahrerin von Feldafing wird sichergestellt

Aufgrund mehrerer Alkoholflaschen im Fahrzeug sowie des festgestellten Alkoholgeruches wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Großhadern durchgeführt, teilt die Polizeiinspektion Starnberg mit. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war bis 7.30 Uhr gesperrt. Vor Ort unterstütze die Feuerwehr Feldafing. (kb)