Frau schlägt in Drogerie mit Pralinenschachtel zu

Zwei Frauen geraten in einer Drogerie in Starnberg aneinander. Die Polizei sucht Zeugen. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Weil sie sich durch das Husten einer Frau gestört fühlt, schlägt eine Kundin in einer Drogerie in Starnberg zu.

Am Samstagmittag, 19. August, kam es laut Polizei in einer Drogerie in der Josef-Jägerhuber-Straße in Starnberg zum Streit zwischen zwei Frauen. Grund war der Husten einer der beiden Personen. Im Verlauf des Streits wurde die Geschädigte durch eine Gestik beleidigt, zudem wurde ihr mit einer Pralinenschachtel ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Wer hat die Körperverletzung in der Drogerie in Starnberg gesehen?

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen der Körperverletzung werden gebeten sich unter Telefon 08151/364-0 bei der Polizei in Starnberg zu melden. (kb)