Frau wird in öffentlicher Toilette in Starnberg verletzt

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls in der öffentlichen Toilette am Starnberger Kirchplatz. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine 50-jährige Frau wird in der öffentlichen Toilette am Kirchplatz in Starnberg beleidigt und körperlich angegangen. Wer hat etwas beobachtet?

Wie die Polizei Starnberg berichtet, fand die Auseinandersetzung am Samstag, 20. Mai, gegen 21.15 Uhr statt. Die Frau aus Starnberg wurde von einer ihr unbekannten Frau beleidigt und körperlich angegangen. Die Frau wurde dabei leicht am Finger verletzt.

Wer kann Angaben machen zum Vorfall in der Toilette am Starnberger Kirchplatz

Die Polizei Starnberg sucht nun Zeugen des Vorfalls. Auf der Toilette soll sich während des Angriffs eine weitere Frau aufgehalten haben. Die Frau oder andere Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)