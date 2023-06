„Frauen helfen Frauen“ in Herrsching: Großes Angebot für hilfesuchende Frauen

Carmen Wegge MdB (2.v.r.) und Jugendreferentin Stadt Gilching, Selina Rieger (3.v.r.) im Austausch mit den beiden Vorsitzenden Liesel Baumann (l.), Ursel Wrede (2.v.l.) sowie der „Frauen helfen Frauen“-Geschäftsführerin Cordula Trapp. © Büro Wegge

Herrsching - Mit der Jugendreferentin der Stadt Gilching, Selina Rieger, besuchte die Starnberger Bundestagsabgeordnete und für Gleichstellung und Frauenrechte zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion, Carmen Wegge, den Verein „Frauen helfen Frauen“ in Herrsching. Dabei informierten sie sich bei den Vorsitzenden Ursel Wrede und Liesel Baumann sowie der Geschäftsführerin Cordula Trapp über die Arbeit des Vereins.

Wrede und Baumann gingen dabei auf die Beratungsangebote des Vereins ein. Neben dem Frauennotruf, der psychosozialen Prozessbegleitung, der Unterstützung bei der Beratung in familienrechtlichen Fragen bietet der Verein ebenso online Beratungen sowie Beratungsstellen in akuten Situationen in Gilching, Tutzing, Starnberg und Gauting an. Der Verein hatte dabei im vergangenen Jahr knapp 500 Beratungskontakte und hat dabei insgesamt 175 Frauen in Krisensituationen bei häuslicher Gewalt geholfen.

Im Landkreis Starnberg gibt es noch kein Frauenhaus - das soll sich ändern

Carmen Wegge erklärt dazu: „Mit dem Verein Frauen helfen Frauen e.V. haben wir eine besondere ehrenamtlich getragene Stütze in unserer Region. Die Beratungszahlen zeigen, wie wichtig es ist, dass es diesen Verein gibt. Sie zeigen aus meiner Sicht aber auch, dass wir im Landkreis Starnberg über ein wohnortnahes Frauenhaus sprechen müssen. Ein solches gibt es hier nämlich nicht.“

Die aktuelle Arbeit des Vereins finanziert sich derzeit durch die Unterstützung von Spenderinnen und Spender, durch Mitgliedsbeiträge, sowie auch Geldern von Landkreis Starnberg, der Stadt Starnberg, den Gemeinden im Landkreis sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Durch den aktuellen Sparkurs auf allen Ebenen bestehe allerdings die begründete Angst und Gefahr vor massiven Mittelkürzungen für diese essentielle Arbeit vor Ort, so die Vorstandsfrauen.

Frauen, die Unterstützung brauchen, sollen nicht alleine gelassen werden

Selina Rieger, Jugendreferentin Stadt Gilching: „Das gesellschaftliche Tabu um Gewalt gegen Frauen muss endlich gebrochen werden. Wir müssen Menschen aller Altersgruppen, möglichst präventiv, dafür sensibilisieren, die Finanzierung der Frauenunterstützungsnetzwerke zu stabilisieren und deren wertvolle und vor allem niederschwellige Arbeit mehr in den Fokus zu rücken, um diejenigen, die diese Unterstützung brauchen, nicht alleine zu lassen.“

Frauen helfen Frauen in Herrsching bieten Hilfsangebote für Frauen in Not

Der Verein Frauen helfen Frauen hat seinen Sitz in Herrsching. In Fällen der Unterstützung können sich betroffene Frauen direkt persönlich, telefonisch unter 08152/5720 oder per E-Mail an info@frauenhelfenfrauen-sta.de an den Verein wenden. Im Falle der Nichterreichbarkeit ist das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Nummer 08000 116 016 rund um die Uhr erreichbar. Mehr Informationen zu den Beratungsangeboten finden sich auf der Webseite www.frauenhelfenfrauen-sta.de. (kb)