Frauen Union Herrsching wählt neuen Vorstand und nimmt sich viel vor

Tina Reich (2. Bürgermeisterin Herrsching, v.l.), Johanna Sojat, May-Britt Stummbaum, Renate Losert, Julia Magenau, Daniela Daiker, Ute Nicolaisen-März, Fromuth Heene, Bernadette Darchinger und Hannelore Doch bilden den neuen Vorstand der Frauen Union Herrsching. © FU Herrsching

Herrsching - Daniela Daiker bleibt Vorsitzende der Frauenunion Herrsching. Auch ihre Stellvertreter Renate Losert ist weiterhin im Amt. Doch es gibt auch Neubesetzungen im Vorstand der Frauen Union Herrsching.

Der Frauen-Union-Ortsverband Herrsching (FU) hat auf ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Die Wahl im Gasthaus zur Post wurde durch die Kreisvorsitzende der Frauenunion Ute Nicolaisen-März geleitet. Daniela Daiker wurde erneut einstimmig zur Vorsitzenden gewählt und wird auch in Zukunft die Geschicke des Ortsverbandes leiten. Stellvertreterin bleibt Renate Losert, die auch einstimmig gewählt wurde.

Neujahrsempfang und Hoagarten konnten nach Corona wieder stattfinden

„Ich freue mich sehr über den neu gewählten Vorstand“, sagte Daniela Daiker bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung voller Freude. „So viele tolle Frauen leben hier in der Region und ich bin hoch motiviert. Es ist schön zu sehen, dass sich einige dazu bereit erklärt haben, die Arbeit der FU des Ortsverbands Herrsching gemeinsam mit mir zu unterstützen. Das ist große Motivation für mich und freut mich sehr, zusammen werden wir einiges auf die Beine stellen und den Ortsverband nach den Zeiten von Corona zu neuem Leben erwecken!“

Die Frauen Union Herrsching hatte in der Coronazeit mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Veranstaltungen zu kämpfen. Trotz mehrfacher Planung konnten die Veranstaltungen leider nicht durchgeführt werden. Umso schöner war es, dass dann doch der Hoagarten zum Jahresende und der Neujahrsempfang gemeinsam mit dem CSU-Ortsverband stattfinden konnte.

Ulrike Kerzel und Stefanie Erich scheiden aus der Vorstandschaft der Frauen Union Herrsching aus

Neben Daniela Daiker und Renate Losert wurden folgende weitere Mitglieder in den neuen Vorstand gewählt: May-Britt Stumbaum (Schatzmeisterin), Fromuth Heene (Schriftführerin), Julia Magenau (Digitalbeauftragte und Beisitzerin), Bernadette Darchinger (Beisitzerin), Johanna Sojat (Beisitzerin), Tina Reich und Hannelore Doch (Kassenprüferinnen). Gleichzeitig wurden vier neue Mitglieder aufgenommen und bedankte sich Daniela Daiker bei den aus dem Vorstand ausscheidenden Mitgliedern Ulrike Kerzel und Stefanie Erich mit einem Blumenstrauß. Beide waren viele Jahre als Schriftführer und Schatzmeister tätig. Sie werden weiterhin dem Ortsverband als Mitglieder erhalten bleiben und haben bekräftigt mit Rat und Tat dem neuen Vorstand zur Seite stehen.

Frauen Union Herrsching plant Veranstaltungen zur Herzgesundheit und für Kinder

Das neue Team ist hoch motiviert und möchte in diesem Jahr einige Veranstaltungen durchführen. Neben einer informativen Veranstaltung zum Thema „Herzgesundheit“ ist auch eine Veranstaltung mit Kindern geplant. Diese wurden bereits besprochen und werden rechtzeitig bekannt gegeben

Frauen Union Herrsching will mehr Präsenz zeigen auf Sozialen Netzwerken

Ein weiteres Highlight ist die Erstellung einer Internetseite für den Ortsverband und die größere Präsenz auf Social Media. „In der heutigen Zeit müssen wir auch neue Wege gehen um aktive Frauen zu erreichen und potentielle neue Mitglieder anzusprechen“, sagte Daniela Daiker. Auf der neuen Webseite sollen Frauen aus Herrsching und Umgebung sich dann zukünftig über aktuelle Veranstaltungen, die Personen rund um den Verein und eine mögliche Mitarbeit informieren können. Derzeit gibt es eine solche Internetpräsenz noch nicht. Der Vorstand und die Mitglieder waren sich an diesem Abend einig, die Arbeit des Ortsverbandes der FU Herrsching fortzusetzen, die Interessen der Frauen in der Gemeinde herauszustellen und gemeinsam aktiv das Leben in der Gemeinde mit Veranstaltungen und Treffen zu bereichern. (kb)