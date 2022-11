Frauen-Vorbilder im Landkreis Starnberg werden mit dem Wirtschaftspreis belohnt

Von: Petra Straub

Der Wirtschaftspreis Landkreis Starnberg wird übergeben: Der stellvertretende Landrat Matthias Vilsmayer (v.r.), Katja Lindo Roever von der IHK Starnberg, die Preisträger von 3M, Annette Scharf und Dr. Bettina Richter, Annette von Nordeck von der gwt Starnberg GmbH, Ulrike Pontius und Ann-Sophie Hartlapp (3M) sowie Christoph Winkelkötter von der gwt. © Petra Straub

Tutzing – Acht innovative Betriebe aus dem Landkreis sind für den Wirtschaftspreis „Landkreis Starnberg 2022“ nominiert. Jetzt wird die Auszeichnung in der Evangelischen Akademie in Tutzing an Global Business und Senior Projektmanagerin Dr. Bettina Richter von 3M in Seefeld übergeben. 3M ist „Role Model“, also Unternehmensvorbild für frauenorientiertes und profitables Handeln. Durch das ausgeglichene Geschlechterverhältnis und die zu einem Drittel mit Frauen besetzte Führungsebene ist das Dentalunternehmen Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung und Diversität. Einen weiteren Preis gibt es erstmals für ein „Role Model“. Die Unternehmerin Lisa Bittighofer von der Naked Minds GmbH in Herrsching freut sich darüber.

„Für unser Team ist dieser Titel eine riesige Auszeichnung für unser langjähriges Engagement in diesem Thema“, erklärte Dr. Bettina Richter den rund 120 Festgästen in einer flammenden Rede für Gleichberechtigung und Individualität. Wie alle anwesenden Mitbewerber, die sich den Vertretern aus Wirtschaft und Politik in kurzen Rede- und Videobeiträgen vorstellten, berichtete sie über Standards in dem 900 Mitarbeiter zählenden Unternehmen. Von einer ausgewogenen Mitarbeiterstruktur über die kulturelle Vielfalt bis hin zu individuellen Förderprogrammen ist das Unternehmen, das Zahnmedizin-Produkte herstellt, im Vergleich zu vielen anderen Betrieben im Landkreis Starnberg schon recht weit in Sachen Diversität und Gleichberechtigung, hieß es.

Individuelle Arbeitsmodelle für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

„Mit Ihrem Team haben Sie für die Frauen bei 3M in Seefeld viel erreicht“, lobte der stellvertretende Landrat Matthias Vilsmayer in seiner Laudatio. Dr. Bettina Richter könne Frauen nicht nur vorleben, was in beruflicher Hinsicht möglich sei. Bei 3M gebe es auch auf die Mitarbeitenden zugeschnittene Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle, etwa Teilzeit für Elternteile, für Alleinerziehende in Führungspositionen oder Trainee-Programme für Ingenieure und eben auch Ingenieurinnen. „Wir können es uns aus wirtschaftlicher Sicht nicht erlauben, auf das Potenzial der Frauen zu verzichten“, so Dr. Bettina Richter. Es sei wichtig, individuelle und optimale Mitarbeiter zu finden und diese weiterzuentwickeln. Zur Förderung der Diversität gelte es, für Frauen Hürden und für männliche Mitarbeiter Privilegien abzubauen. Es sei ohnehin schwierig, im „teuren Landkreis Starnberg“ Personal zu finden, zudem seien qualifizierte Mitarbeitende mit Fähigkeiten in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) rar. Personalmanagerin Ulrike Pontius von 3M erklärte, dass es für das global agierende Unternehmen 3M selbstverständlich sei, Personal aus anderen Kulturen zu generieren und die Lebensphasen der Mitarbeiter zu unterstützen, etwa, wen diese beruflich weiterkommen oder aus familiären Gründen wie etwa der Pflege andere Arbeitszeitmodelle wünschten. Viele weitere positive Beispiele für Diversität lieferten die nominierten Unternehmen.

Dagmar Schuller von Audeering in Gilching setzt auf Vielfalt

Dagmar Schuller von Audeering in Gilching etwa, das auf eine innovative Technologie setzt, die Emotionen und Gesundheitsinformationen anhand der Stimme erkennen kann. Audeering beschäftigt Mitarbeiter aus 15 Nationen, „die den Innovationsprozess befruchten“. Flexible Arbeitszeitmodelle sind dort sehr gefragt. Neben Jobsharing ist auch der Wechsel in andere Abteilungen möglich. Bevor sie sich beruflich festgelegt haben, wird Schülerinnen etwa beim „Girls‘ Day“ Gelegenheit gegeben, in technische Berufe zu schnuppern.

Unternehmen profitieren von gemischten Teams

„Wir wollen einen nachhaltigen Flieger bauen“, so bezeichnete Regina Pouzolz von der nominierten Deutsche Aircraft GmbH aus Weßling den hohen Anspruch des Unternehmens an die Diversität. „Wie der Mensch ausschaut ist uns erst einmal wurscht“, sagte die dreifache Mutter. Das Unternehmen profitiere von gemischten Teams mit vielen jungen erfahrenen Personen aus verschiedenen Kulturen.

Frauen-Vorbild: Gründerin und Geschäftsführerin Lisa Bittighofer von der Naked Minds GmbH in Herrsching (Bildmitte) erhält einen Preis als Role Model, so auch die Aufschrift ihres neuen T-Shirts. Unser Bild zeigt sie mit Annette von Nordeck (gwt, l.) und Katja Lindo Roever (IHK). © Petra Straub

Nominiert für den Wirtschaftspreis waren neben 3M aus Seefeld und der Naked Minds GmbH aus Herrsching Vectoflow, Reinhart-Logistik und Audeering aus Gilching, Raylase aus Weßling, Deutsche Aircraft aus Oberpfaffenhofen, das Fortschritt-Zentrum aus Niederpöcking und Pari aus Starnberg. Beworben hatten sich für die Auszeichnung etwa vierzig Unternehmen aus dem Landkreis.

Lisa Pittighofer von der Naked Minds GmbH erhält Auszeichnung

Mit einem weiteren Preis an dem Abend wurde Lisa Bittighofer von der Naked Minds GmbH in Herrsching bedacht. Sie ist „Role Model“ und sprach von ihren Rollenvorbildern in der eigenen Familie und von gängigen Produkten wie Medikamente und Kfz-Teile, die nur auf das männliche Geschlecht zugeschnitten und daher für Frauen gefährlich seien. 21 Frauen hat Lisa Pittighofer in ihrem Unternehmen nun schon erfolgreich beim Unternehmensaufbau unterstützt. „Frauen haben zu wenig Geld in eigenem Besitz“, stellte sie dabei fest. Dies gelte es für Unternehmerinnen zu Gunsten der Unabhängigkeit zu ändern.

Wegkommen vom „Gruppenbild ohne Damen“

Von Role Models aus ihrer Klasse im Pasinger Mädchengymnasium berichtet Gender-Diversity-Expertin Sissi Banos, die die Festrede hielt. Und sie berichtet von Frauen, die es nicht geschafft hätten, in einem Orchester zu spielen, weil sie Mütter wurden. Hochschwanger den Taktstock zu schwingen löse heute keinen Skandal mehr aus, so Banos, trotzdem sei noch viel zu tun, auch in der Region. Denn schließlich sei die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich erfolgreich zu sein in Unternehmen mit Frauen in Führungspositionen um 25 Prozent höher. Das belege eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey.

Um sich wegzubewegen vom „Gruppenbild ohne Damen“ könne in manchen Firmen die Einführung einer Frauenquote sinnvoll sein, so Banos, es sei zudem der Schritt vom Defizit- zum Ressourcendenken nötig, man könne es sich nicht leisten, „auf die Hälfte der Menschheit deren Potenzial zu verzichten“.

Nur 8,3 Prozent beträgt der Frauenanteil in Familienunternehmen

„Es liegt an jedem von uns, dass wir diese Förderung weitertreiben“, sagte Wirtschaftspreis-Organisatorin Annette von Nordeck, die Leiterin der Wirtschaftsförderung gwt Starnberg GmbH, die zusammen mit Katja Lindo Roever, der Vorsitzenden des IHK-Regionalausschusses Starnberg durch den Abend führte. Denn nur 8,3 Prozent betrage der Frauenanteil in Familienunternehmen, wie es sie zahlreich im Landkreis Starnberg gebe. Angestoßen wurde das Thema des diesjährigen Wirtschaftspreises von Katja Lindo Roever, die neu ist in ihrem Amt und dazu beitragen möchte, dass Frauen im Beruf „eine Wahl haben“ und auch mit einer Familie gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Sie lud die Finalisten zu einem späteren Netzwerk-Treffen ins Tagungshotel La Villa in Niederpöcking ein, dessen Geschäftsführerin sie ist.

Bürgermeiserin Marlene Greinwald appelliert an die Frauen, selbstbewusst zu sein

„Alle haben gewonnen“, nahm Marlene Greinwald, Bürgermeisterin von Tutzing, der Preisverleihung vorneweg und freut sich über das Engagement der anwesenden Firmen. Doch sie fordert auch mehr Mitspracherecht von Frauen in Politik und Wirtschaft und bittet die die anwesenden Frauen und Mütter inständig, das Maß der Selbstkritik herunterzuschrauben. „Wir geben das an unsere Töchter weiter“, so Greinwald.