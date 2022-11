Freier Eintritt ins Kino für Ehrenamtliche im Landkreis Starnberg

Für Ehrenamtliche mit Ehrenamtskarte und Juleica aus dem Landkreis Starnberg ist der Kinobesuch am 5. Dezember kostenlos. © dpa/(Symbolbild)

Landkreis - Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am Montag, 5. Dezember, haben sich das Landratsamt Starnberg und der Kreisjugendring auch in diesem Jahr wieder etwas einfallen lassen. Wer in Besitz der Karte ist, darf kostenlos ins Kino gehen.

Inhabende der Bayerischen Ehrenamtskarte als auch der Jugendleiter|incard (Juleica) erhalten an diesem Tag freien Eintritt in die Vorstellungen der Breitwandkinos im Landkreis und der Filmstation in Gilching. Landrat Stefan Frey: „Diese Aktion soll ein kleines Dankeschön für das großartige Engagement ehrenamtlich tätiger Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger darstellen!“

Ein kleines Dankeschön für großartiges Engagement

Wer am 5. Dezember in den Breitwandkinos in Gauting, Seefeld oder Starnberg und der Filmstation in Gilching seine Ehrenamtskarte oder Juleica vorzeigt, erhält freien Eintritt in die Filme. Landrat Stefan Frey und Ralph Stößlein, Vorstand des Kreisjugendrings, danken den Kinobetreibern und Akzeptanzpartnern der bayerischen Ehrenamtskarte, Matthias Helwig sowie Matthias Bojen und Ulf Maneval, für die Kooperation zum Tag des Ehrenamtes.

Internationaler Tag des Ehrenamts zur Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements

Das Kinoprogramm für diesen Tag kann unter www.breitwand.com und www.filmstation.de nachgelesen werden. Nachdem die Aktion im normalen Kinobetrieb läuft, wird eine Kartenreservierung im jeweiligen Kino empfohlen. Der freie Eintritt ist möglich, wenn die Ehrenamtskarte mit dem Personalausweis oder die Juleica an der Kinokasse vorgezeigt wird. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Vergünstigungen.

Alle Informationen zur Bayerischen Ehrenamtskarte oder Juleica sind im Internet unter www.lk-starnberg.de/ehrenamtskarte beziehungsweise www.lk-starnberg.de/juleica zu finden. Der Internationale Tag des Ehrenamtes ist ein jährlich am 5. Dezember abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Er wurde 1985 von den Vereinten Nationen mit Wirkung ab 1986 beschlossen. (kb)