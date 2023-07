Friedensdemo mit dem Rad um den Starnberger See

Die Friedensfahrt „Die Waffen nieder“ von regionalen Organisationen um den Starnberger See beginnt am Samstag um 10 Uhr in Starnberg.

Starnberg - Ein Dutzend Aktive der regionalen Friedensbewegung mit Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen Organisationen rufen gemeinsam zur Friedensdemonstration auf. Sie führt am Samstag mit dem Rad um den Starnberger See.

Anlass ist die Empörung über die Lieferung weltweit geächteter Streumunition an die Ukraine. Der Aufruf der Landesarbeitsgemeinschaft von „Die Linke“ verweist darauf, dass so die Menschenverachtung und die Grausamkeiten dieses Krieges weiter eskalieren. Verbunden mit der Warnung, dass der Einsatz von Atomwaffen und die nukleare Katastrophe für ganz Europa mit dieser Politik der Eskalation und einer Missachtung des Völkerrechts auf beiden Seiten immer näher rückt.

Start der Radldemo ist am Bahnhofplatz in Starnberg

Die Veranstalter wollen mit der Radtour am Samstag, 22. Juli, 10 Uhr aber auch generell gegen alle Kriege in dieser Welt protestieren und fordern von den jeweils Verantwortlichen, jede Kampfhandlung, wo auch immer, sofort und bedingungslos einzustellen, um durch Verhandlungen und Kooperation einen gerechten Frieden anzustreben, statt einer ruinösen Unterwerfung.

Wer mitfahren möchte sollte sich rechtzeitig in Starnberg am Bahnhofplatz mit seinem Fahrrad, zweckmäßiger Ausstattung und dem nötigen Proviant einfinden. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. In Seeshaupt ist eine größere Mittagspause vorgesehen. Wer nur die halbe Strecke radeln möchte, kann ab Seeshaupt mit dem Schienenersatzverkehr oder der Seeschifffahrt nach Starnberg zurückkehren. Der Veranstalter ruft dazu auf sich anzumelden, damit Teilnehmerwünsche berücksichtigt und Verstärkerbusse angefordert werden können.

Treffpunkt zum Auftakt ist um 9.30 Uhr am Bahnhofplatz in Starnberg. Die Friedensfahrt „Die Waffen nieder“, eine Seeumrundung per Fahrrad, beginnt um 10 Uhr, Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Anmeldung ist möglich per E-Mail an info@dielinke-oberland.de. (kb)