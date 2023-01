Führerschein-Umtausch: Die Frist läuft

Der neue fälschungssichere und einheitliche Führerschein soll bis 2033 EU-weit eingetauscht sein. © PantherMedia

Landkreis – Etwa 43 Millionen Führerscheine müssen in fälschungssichere Exemplare umgetauscht werden – jetzt sind die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 dran. Und es pressiert, denn die Frist läuft am 19. Januar ab. Nächstes Jahr kommen dann die Jahrgänge 1965 bis 1970 an die Reihe. Hintergrund der Aktion: Die Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Bis zum 19. Januar 2033 müssen schließlich in der Europäischen Union alle Führerscheine umgetauscht sein, die vor 2013 ausgestellt worden sind. Der Umtausch verläuft in Deutschland schrittweise, gestaffelt nach Jahrgängen. So müssen in Deutschland rund 42 Millionen Führerscheine umgetauscht werden. Betroffen sind in den nächsten Jahren alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Dabei handelt es sich um etwa 15 Millionen Papierführerscheine (ausgestellt bis Dezember 1998) sowie rund 28 Millionen Scheckkartenführerscheine (ausgegeben zwischen Januar 1999 und 18. Januar 2013).

Und so funktioniert es

Der Weg zum Umtausch führt zur Führerscheinstelle, dort ist ein Antrag auf Umtausch der Fahrerlaubnis für Motorrad- und Pkw-Klassen zu stellen. Für den Umtausch benötigt man zwingend einen Personalausweis oder Reisepass sowie ein biometrisches Passfoto – und natürlich den aktuellen Führerschein.



Das alles geschieht ohne Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung. Der Umtausch ist verpflichtend: Wer weiter mit seinem alten Pkw- oder Motorrad-Führerschein unterwegs ist und die Frist verstreichen lässt, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro. Wichtig: Dabei handelt es sich nicht eine Straftat. Das ist anders bei Lkw- und Bus-Führerscheinen. Und iIm Ausland kann es Probleme geben, wenn man nach Ablauf der Umtauschfrist noch mit dem alten Führerschein angetroffen wird. Entscheidend ist zuum einen das Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis, zum zweiten das eigene Alter.



Wer im Ausland lebt, muss auch tauschen

Der Umtausch kostet 25 Euro plus die Kosten für das biometrische Passfoto. Eingetragen werden im neuen Führerschein alle bisherigen Klassen beziehungsweise die der bisherigen Fahrberechtigung entsprechen. Es ändert sich also nichts. Übrigens: Den alten „Lappen“ beziehungsweise Führerschein darf man behalten, er wird jedoch entwertet.



Wer in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) lebt, sollte mit einer Behörde vor Ort Kontakt aufnehmen, um zu klären, welche Konsequenz das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültiges deutsches Führerscheindokument hat.



Die Behörde des ausländischen Wohnsitzes ist dann für die Umschreibung des abgelaufenen deutschen Führerscheins zuständig. Und wer in einem Staat außerhalb der EU beziehungsweise des EWR wohnt, einem sogenannten Drittstaat, kann sich an alle deutschen Fahrerlaubnisbehörden wenden, um den alten deutschen Führerschein umgetauscht zu bekommen. Sinnvoller Weise wendet man sich an die Fahrerlaubnisbehörde, die den inländischen Altführerschein ausgestellt hat.



Das Ministerium für Digitales und Verkehr hat mit dem Auswärtigen Amt Verfahrenshinweise für den Umtausch der deutschen Führerscheine getroffen.