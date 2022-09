Führung durch Starnberg für Menschen mit Handicaps

In Starnberg gibt es viele Sehenswürdigkeiten, die anlässlich des Tages des offenen Denkmals besichtigt werden können. Menschen mit Handycaps © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Starnberg - Eine barrierearme Führung für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen wird am Tag des offenen Denkmals in Starnberg angeboten.

Am Tag des offenen Denkmals, 11. September laden Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Offenen Behindertenarbeit des BRK als Tourguides mit Begleitung durch Beate Hayit vom BRK und die Stadträtin Kerstin Täubner-Benicke zu einer barrierearmen Führung in einfacher Sprache ein.

Führung in leichter Sprache

Anna Krott (Ohrmuschel Gilching, Bayerischer Schwerhörigen Bund, BSB) und Martin Langscheid werden zudem die Führung als Gebärdendolmetscher für Menschen mit Hörbehinderung zugänglich machen. Startpunkt ist am Bahnhof am See auf der Stadtseite (Ecke Maximilianstraße) um 12 Uhr.

Bei einer Schnitzeljagd die Heimat erkunden

Außerdem findet man in Actionbound-App eine kleine Schnitzeljagd in einfacher Sprache und barrierefrei entlang der Seepromenade mit Startpunkt am historischen Bahnhof See-Gebäude, das von Friedrich Bürklein geplant und 1854 eröffnet wurde. Bedeutende Sehenswürdigkeiten laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, Starnbergs Promenade zu erkunden, das Partnerschafts-Denkmal kennen zu lernen, bei einem der ältesten noch stehenden Fischerhäuser Starnbergs vorbeizuschauen und dabei ein paar Aufgaben zu lösen. Erforderlich ist die Actionbound-App. Nähere Infos unter https://actionbound.com/bound/schnitzeljagdstarnberg . (kb)