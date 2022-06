Führungen zur „Königin der Blumen“ auf der Roseninsel in Feldafing

Der Rosengarten auf der Roseninsel im Starnberger See ist im Juni besonders schön. Jetzt finden dort Themenführungen statt. © Bayerische Schlösserverwaltung

Feldafing - Sie gibt der Roseninsel im Starnberger See den Namen und ist aktuell in voller Blüte zu bewundern: die Königin der Blumen. Zu diesem Anlass bietet die Bayerische Schlösserverwaltung Themenführungen durch das Rosarium der Roseninsel an.

Den Beginn macht eine Themenführung „Die Rose - Königin der Blumen“ am Sonntag, 12. Juni, um 13 und um 15 Uhr. Weitere Führungen finden am Donnerstag (Fronleichnam), 16. Juni, und Sonntag, 19. Juni zu den gleichen Zeiten statt.

Anmeldung zur Rosen-Führung ist erforderlich

Dabei werden die Rosen und der Rosengarten auf der Roseninsel gezeigt. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt beträgt drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei. Die Fähre muss extra bezahlt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 08157/924162. Je nach Witterung werden Kopfbedeckung und Sonnenschutz empfohlen. Treffpunkt: Kasse im ehem. Gärtnerhaus auf der Roseninsel. (kb)