Führungswechsel bei der Herrschinger Polizei

Im Rahmen eines Pressetermins stellte sich Polizeihauptkommissar Naßl (links) als neuer Dienststellenleiter der Herrschinger Polizeiinspektion vor. © Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Herrsching - Bereits zum 01. April hat Polizeihauptkommissar Winfried Naßl die Leitung der Polizeiinspektion Herrsching übernommen – am heutigen Vormittag wurde er nun im Rahmen eines Pressetermins im großen Sitzungssaal des Landratsamts Starnberg von Polizeipräsident Günther Gietl gebührend in sein Amt eingeführt.

Sein Vorgänger Erich Schilling, der die Dienststelle über 10 Jahre, zuvor noch 8 weitere Jahre unter anderem in Vertretung geleitet hatte, wurde auf eigenen Wunsch bereits vergangenen Monat im kleinen Rahmen im Präsidium verabschiedet. Polizeipräsident Günther Gietl dankte dem erfahrenden Polizisten für seine herausragende Arbeit und betonte seine stets professionelle und besonnene Art. Beinahe 45 Jahre hatte Erich Schilling im Dienst der Bayerischen Polizei gestanden. Für den neuen Lebensabschnitt wünschte der Präsident dem frischgebackenen Pensionisten alles Gute, vor allem Gesundheit und Freude an dieser Zeit der vielen neuen Möglichkeiten.

Die Leitung der Polizeiinspektion Herrsching übernimmt nun der 55-jährige Polizeihauptkommissar Winfried Naßl. Bis vor kurzem noch stellvertretender Leiter bei der Polizeiinspektion Olching, gebührt ihm mit Wirkung vom 01. April die Ehre der Leitung einer Dienststelle im schönen Fünfseenland. Eingestellt wurde Winfried Naßl 1984 bei der Bereitschaftspolizei Eichstätt. Sein Studium für die 3. Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst) absolvierte er an der Polizeihochschule in Fürstenfeldbruck von September 1999 bis August 2001. Die folgenden Jahre bewies er sich als Dienstgruppenleiter-Vertreter und Dienstgruppenleiter bei den Polizeiinspektionen in Fürstenfeldbruck und Dachau. Zuletzt konnte er sich als Verfügungsgruppenleiter der Polizeiinspektion Olching ein genaueres Bild von den alltäglichen Führungsaufgaben bei einer Polizeidienststelle machen.

Kreisbote