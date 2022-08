Fünf Seen Filmfestival: 130 Filme und jede Menge prominente Gäste

Von: Petra Straub

Teilen

130 Filme und jede Menge prominente Schauspieler und Regisseure werden erwartet beim Fünf Seen Filmfestival im Landkreis Starnberg. Bei der Pressekonferenz geben Veranstalter Matthias Helwig (vorne Mitte) und seine Partner einen Einblick. Dabei waren unter anderem Produzent Ingo Fliess (hinten Mitte), die Schauspielerin Johanna Büttenbinder (hinten 2.v.r.) sowie Anne (vorne l.) und Alex Eichinger (r.) von der Initiative unserklima.jetzt. © Petra Straub

Starnberg – Die besten mitteleuropäischen Filme in den unterschiedlichsten Genres und jede Menge prominente Gäste, die die Besucherinnen und Besucher hautnah erleben dürfen. Nach der Kinopause durch die Corona-Pandemie lockt Kinobetreiber Matthias Helwig mit ausgezeichneten Filmen und berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern zum Fünf Seen Filmfestival (FSFF) in den Landkreis Starnberg. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bei der Pressekonferenz.

Die Schauspielerin Johanna Bittenbinder berichtet dabei im Breitwand-Kino in Starnberg über ihre Rolle in „Schweigend steht der Wald“. Auch Ingo Fliess, der Co-Produzent dieses Films, macht Lust auf den spannenden Krimi. Iris Berben und Sandra Hüller werden bei dem zwölftägigen Festival zudem erwartet. Eröffnung ist am Mittwoch, 24. August.

Filme schauen, feiern und Prominente treffen

Vieles bleibt, wie es bei den 15 vorangegangenen Veranstaltungen der FSFF-Reihe war, doch das Publikum darf sich diesmal auf noch mehr Kontakte zu den rund achtzig prominenten Gästen aus der Filmbranche freuen. Bis zum 4. September soll es im Gautinger Kino jeden Abend um 19 Uhr unter dem Motto „Meet the Festival“ kostenlose und zwanglose Begegnungen mit den Filmschaffenden geben. Zudem kündigt Helwig jede Menge Glamour an, wenn der blaue Teppich für die Ehrengäste ausgerollt wird, wenn Preise überreicht, Cocktails geschlürft und Partys mit Livebands gefeiert werden. Doch zum Eigentlichen: 130 Filme werden im Rahmen des 16. FSFF präsentiert. Darunter vier Welt- und 16 Deutschlandpremieren. Kurzweilige und anspruchsvolle Filme, die die Herzen berühren sollen.

Die Filme sollen die Herzen der Gäste berühren

Wie wichtig es ist, mit dem Gezeigten die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu berühren, erklärt Alex Eichinger, Initiator von „unserklima.jetzt“, der mit seiner Frau Anne Unterstützer der Festivalreihe „Kino & Klima“ ist. Mit guten Filmen könne man zum Diskutieren und Nachdenken anregen und so manchen vielleicht zum Aufstehen bewegen. Doch leider sei das Wissen über den Klimawandel in der Gesellschaft „extrem schlecht“, weshalb er in Starnberg auf die Homepage von unserklima.jetzt verweist. Dort würden Infos leicht verständlich präsentiert und könne man zudem seinen CO2-Fußabdruck errechnen.

Johanna Bittenbinder berichtet über den Film „Schweigend steht der Wald“

Johanna Bittenbinder („Beste Zeit“, „Tatort“, „Die Rosenheim-Cops“) kommt aus Grünwald an den Starnberger See und erklärt den Journalisten, wie sehr es ihr bei den Dreharbeiten zu „Schweigend steht der Wald“ in der Oberpfalz gefallen hat, dass sie Dialekte liebt und dann aber doch froh war, dass sie in ihrer Rolle nicht so viel reden musste. Co-Produzent Ingo Fliess gibt einen Einblick in den Film mit Henriette Confurius als Forstamtspraktikantin in der Hauptrolle und macht zudem neugierig auf „Verabredung mit einem Dichter“ über den Schriftsteller und Dichter Michael Krüger, bei dem Frank Wierke Regie führt und bei dem gänzlich auf äußere Reize verzichtet wurde. Kurt Tykwer ist Leiter des Filmforums Landsberg und hat mitgewirkt an der Retrospektive „Die Menschliche Tragödie im Film“, nach der Idee des Arturo-Projekts von Bertold Brecht mit der Warnung vor der Machtübernahme eines Diktators. „Wir meinen, es ist eine Perle geworden“, sagt er den Journalisten, „Arturo ist überall auf der Welt“.

Weltpremiere beim Fünf Seen Filmfestival im Landkreis Starnberg

Erst am Dienstag ist der Streifen fertiggestellt worden, verrät Tykwer humorig und Helwig sieht gerade diesen Film, der beim FSFF Weltpremiere feiert als ein Beispiel dafür, „was Kultur leisten kann“, indem sie etwa Schauspieler, Stelzer und Artisten vereine.

Freuen dürfen sich die Festivalbesucher am 27. und 28. August auf den Ehrengast Iris Berben und am 4. September auf die Schauspielerin Sandra Hüller, die den Hannelore-Elsner-Preis erhält. „Alle wollen geliebt werden“, der Eröffnungsfilm über eine junge Frau mit einer dominanten Mutter und einer pubertierenden Tochter, soll zur Eröffnung ein breites Publikum ansprechen. Sicher werden dabei auch die anwesenden Hauptdarstellerinnen Anne Ratte-Polle und Ulrike Willenbacher sowie die Regisseurin Katharina Woll die Kinofans zum Besuch animieren. Gezeigt wird der Film, der laut Helwig „ein Statement für den Nachwuchsfilm“ ist, am 24. August im Seebad Starnberg.

Sandra Hüller bekommt den Hannelore-Elsner-Preis

In die 1980-er-Jahre entführt eine Werkschau des bayerischen Regisseurs Norbert Lechner – mit charmanten, geheimnisvollen Plätzen in der Region und Otfried Fischer als Darsteller. Im internationalen Wettbewerb um den Fünf Seen Filmpreis laufen neun Filme, die in Bayern erstmals zu sehen sind. Auch einen Dokumentarfilmpreis und einen „Perspektive Spielfilm“-Preis gibt es. Insgesamt werden zehn Preise verliehen – für Filme, die sich um gesellschaftlich relevante Themen drehen, für mittellange Filme und Kurzfilme. Ein thematischer Schwerpunkt wird in diesem Jahr auch auf die Ukraine, Albanien, den Kosovo und Taiwan gelegt. „Ich werde weiter versuchen, mit dem Festival wo hinzudeuten, wo ich denke, da sollten wir hinschauen“ , so Helwig.

Iris Berben - eine der berühmtesten Frauen im Filmgeschäft

Nach der langen Durststrecke durch die Pandemie hofft Helwig inständig, dass das Publikum zurückkommt in die Kinos. „Wir müssen nach vorne schauen“, sagt er und hofft, dass dies „mit handverlesenen Filmen, die Qualität haben und die Menschen berühren“ gelingt. Besonders stolz ist er natürlich darauf, Iris Berben beim Festival als Ehrengast begrüßen zu dürfen. „Ich schätze sie wegen ihres politischen und sozialen Engagements“, sagt Helwig. „Sie ist seit 1969 im Geschäft und eine der berühmtesten Frauen im Filmgeschäft.“ Angesprochen hat er die Schauspielerin im Mai bei einer Lesung im Lustspielhaus in München.

Näheres unter www.fsff.de.