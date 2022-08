80 Filmschaffende kommen beim FSFF in den Landkreis Starnberg

Fünf Seen Filmfestival Starnberg: Eröffnung mit viel Prominenz

Von: Thomas Lochte

Teilen

Das 16. Fünfseenfilmfestival ist eröffnet: (v.l.) Alex Eichberger, Anne Eichberger, Anne Ratte-Polle, Matthias Helwig, Katharina Woll, Ulrike Willenberger, Markus Kaatsch, Bürgermeister Patrick Janik und Landrat Stefan Frey. © Andrea Jaksch

Starnberg – Bei herrlichem Spätsommerwetter ist am Mittwochabend auf dem Gelände des Seebads in Starnberg das 16. Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF) eröffnet worden. Knapp 600 Gäste, darunter viel Landkreisprominenz aus Politik und Kultur, machten den Start zu einem gesellschaftlichen Ereignis mit viel Sehen-und-gesehen-werden. Zum Auftakt wurde passender Weise Katharina Wolls Debütfilm „Alle wollen geliebt werden“ gezeigt.

Welchen Stellenwert das Festival mittlerweile erlangt hat, zeigte sich auch in der einleitenden Würdigung durch den Starnberger Landrat Stefan Frey: Das FSFF sei mit Filmthemen aus der Ukraine und Taiwan auch in diesem Jahr wieder hoch aktuell, so Frey, der darauf hinwies, dass der Landkreis mit dem Kreis Taipeh seit langem eine Partnerschaft unterhält und deshalb die geopolitischen Spannungen dort genau verfolgt. Seit Beginn des Kriegsgeschehens in der Ukraine habe man im Landkreis ganz konkret auch mit dem Schicksal von Flüchtlingen und deren Unterbringung zu tun, erinnerte der Landrat und lobte die Offenheit der Festival-Macher, sich auch unbequemen politischen Feldern zu widmen. Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik pries in einem kurzen Grußwort anschließend den Durchhaltewillen des Festival-Leiters Matthias Helwig und dessen Teams, die inzwischen bundesweit weit Beachtung findende Veranstaltung auch durch Pandemie-Zeiten gerettet zu haben: Das Fünf Seen Filmfestival sei für die Region das kulturelle Aushängeschild schlechthin, so Janik.



FSFF-Chef Helwig nutzte seine Eröffnungsworte diesmal bewusst dafür, in existentiell schwierigen Zeiten ganz allgemein eine Lanze für das Kino und dessen enorme Relevanz zu brechen: Mit dem Erlebnis Kino und dem Kommunikationsmedium Film werde nicht nur Unterhaltung, sondern ein Ort der Begegnung geboten, um wichtige gesellschaftliche Debatten auszutragen, den eigenen Horizont zu erweitern und sich der Welt gegenüber zu öffnen, so Helwig in seinem nachdenklichen Exkurs – Film Streaming im heimischen Wohnzimmer könne derlei einfach nicht ersetzen.



Jungregisseurin Katharina Woll kam zur Eröffnung des Fünf Seen Filmfestivals nach Starnberg und beantwortete sowohl die Fragen der Medien als auch der Zuschauer zu ihrem Debütfilm „Alle wollen geliebt werden“. © Andrea Jaksch

Auch der von Helwig und seinem Team ausgewählte Eröffnungsfilm „Alle wollen geliebt werden“ mit Anne Ratte-Polle in der Hauptrolle kreiste dann 80 Minuten lang kritisch-unterhaltsam um ein nicht ganz einfaches Thema: Eine Psychotherapeutin, die als Partnerin eines narzisstischen Mannes, Mutter einer heftig pubertierenden Tochter und Tochter einer übergriffigen Mutter wie ein lebendes Sandwich zwischen den Egoismen der Anderen zu existieren versucht. Der ebenso ernst angelegte wie komödiantisch durchsetzte Film schien beim Publikum überwiegend gut anzukommen, denn es lauschte hinterher noch aufmerksam dem Gespräch, das Helwig mit Regisseurin Katharina Woll, den Schauspielerinnen Anne Ratte-Polle, Ulrike Willenbacher und dem Produzenten des Films auf der Bühne führte.



80 Filmschaffende kommen beim FSFF in den Landkreis Starnberg

Insgesamt 80 Schauspielerinnen und Schauspieler, Filmemacherinnen und Filmemacher, Produzentinnen und Produzenten werden an den zwölf Festivaltagen an den Veranstaltungsorten Starnberg, Gauting, Seefeld, Weßling und Tutzing („Filmgespräch am See“ in der Politischen Akademie) erwartet, allen voran die Ehrengäste Iris Berben und Sandra Hüller, die heuer den Hannelore-Elsner-Preis erhält. Insgesamt 130 Filme werden in verschiedenen Kategorien zu sehen sein und um mehrere Preise konkurrieren. Ein Höhepunkt ist die Dampferfahrt mit der „MS Starnberg“ auf dem Starnberger See am 29. August – eine Art Alleinstellungsmerkmal unter den Filmfestivals, von dem es allgemein längst heißt, es sei unvergleichlich: „Hauptdarsteller“ sind dann – zu Live-Musik-Begleitung – Stummfilm-Legende Harold Lloyd und der Sonnenuntergang am See.