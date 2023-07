Fünfseen-Schule Starnberg sammelt für Geflüchtete aus der Ukraine

Nicole Kilmey, Stephanie Moder, Elisabeth Kraft und Cornelia Gindele (v.l.) von der Fünfseen-Schule in Starnberg verkaufen Kuchen, um Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen zu können. © Fünfseen-Schule

Starnberg - Je zur Hälfte an die Hilfsorganisationen „Starnberg hilft!“ und „Brucker helfen der Ukraine!“ gehen die Einnahmen einer Spenden-Aktion engagierter Elternbeirätinnen und Lehrerinnen der Fünfseen-Schule in Starnberg. Bei der Aktion gab es auch eine Überraschung.

Das Wetter war der engagierten Gruppe auf dem Starnberger Kirchplatz wohlgesonnen. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verkauften sie erneut Selbstgebackenes auf freiwilliger Spendenbasis, um den Erlös jeweils hälftig an das Projekt „Starnberg hilft!“ und „Brucker helfen der Ukraine!“ zu spenden. Dafür stellten Eltern und Lehrerinnen der Förderschule für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten im Landkreis Starnberg Kuchen und andere Köstlichkeiten unentgeltlich zu Verfügung.

Starnberger Schule wirkt sinkendem Engagement für Geflüchtete entgegen

Alle Beteiligten hatten in ihrem Umfeld beobachtet, dass das ehrenamtliche Engagement rund um die Geflüchteten aus der Ukraine nachgelassen hat. Darum wollten sie ein Zeichen für anhaltende Solidarität setzen. Besonders flanierende Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine freuten sich sehr über die erneute Geste und riefen im Vorbeigehen: „Dyakuyu!“, dem ukrainischen Ausdruck für „Danke!“.

Kuchenverkauf wird von Jugend-Big-Band AJP aus Münster begleitet

Unerwartet fand auf dem Kirchplatz aber auch noch eine andere Veranstaltung statt. Die Jugend-Big-Band AJP aus Münster gab ein hörenswertes Gastspiel. Die jungen Musizierenden aus dem Gymnasium machen eine Tournee durch Deutschland nach Kroatien, spielen auf großen Plätzen, um für die UNICEF, dem Kinderhilfswerk zu sammeln.

In Starnberg 800 Euro für ukrainisches Hilfsprojekt gesammelt

Schnell kamen die Verantwortlichen miteinander in einen regen Austausch und drückten ihre gegenseitige Wertschätzung für das jeweils andere Spendenprojekt aus. Auch in den jeweilig anderen Spendentopf wurde eingezahlt, sodass letztlich für beide Sammlungen etwas hängen blieb. Und so freut sich die Gemeinschaft der Fünfseen-Schule darüber, dem ukrainischen Hilfsprojekt nun 800 Euro übergeben zu dürfen. Wie hoch der Betrag für die Musikgruppe ausfällt, wurde nicht bekannt. Sicher ist aber, dass es ein schöner Tag für Begegnungen und für Austausch war. (kb)