Für 130 Azubis beginnen im Landkreis Starnberg die IHK-Abschlussprüfungen

Zahlreiche Auszubildende im Landkreis Starnberg absolvieren ihre Abschlussprüfungen. (Symbolfoto) © blickwinkel/Imago

Starnberg – Für viele Azubis im Landkreis Starnberg beginnen morgen (Dienstag, 22. November) die Abschlussprüfungen in ihren IHK-Berufen. Katja Lindo, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Starnberg, wünscht den künftigen Fachkräften in den heimischen Ausbildungsbetrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen viel Erfolg bei der Prüfung.

„Eine abgeschlossene Ausbildung ist das ideale Sprungbrett für den Berufsstart“, so Lindo. „Unsere Unternehmen in der Region zählen auf ihren top ausgebildeten Fachkräftenachwuchs, um weiter erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein. Junge Fachkräfte sind die beste Investition in die Zukunft und sie haben dank unseres einzigartigen Ausbildungssystems die besten Fähigkeiten erlernt.“

Ab 6. Dezember folgen die Prüfungen für Absolventen in technischen Berufen

Zuerst stehen am 22. und 23. November die schriftlichen Abschlussprüfungen für 90 Prüflinge in den kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm, darunter Einzelhandels-, Bank- und Hotelkaufleute. Ab dem 6. Dezember folgen die Prüfungen für 40 angehende Absolventen in den zahlreichen technischen Berufen.



250 Ausbildungsbetriebe im IHK-Bereich im Landkreis Starnberg

Die schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen werden bundesweit gleichzeitig organisiert. Die Azubis aus dem Landkreis Starnberg schreiben ihre Prüfungen in München sowie in der Germeringer Stadthalle. Um den IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen die Azubis neben dem schriftlichen Teil noch mündliche oder praktische Prüfungen meistern. Rund 8.000 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer aus oberbayerischen Unternehmen sowie Lehrkräfte aus den Berufsschulen sichern den Qualitätsanspruch und unterstützen die IHK bei den Prüfungen. Die IHK steht für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. Im Landkreis Starnberg gibt es rund 250 Ausbildungsbetriebe im IHK-Bereich. (kb)