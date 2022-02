Für den neuen Tunnel in Starnberg müssen jetzt Bäume fallen

Der Tunnelbau in Starnberg wird vorbereitet. Ab Dienstag werden Bäume gefällt. © Carmen Jaspersen/dpa/Symbolbild

Starnberg - Am Dienstag geht es los mit den Baumfällungen für den Tunnel an der B2 in Starnberg. Der Verkehr ist beeinträchtigt.

Für den Bau der Bahnbrücke, der nächstes Jahr vorgesehen ist, kommt es im Bereich der B 2 Münchner Straße in Starnberg ab Dienstag, 22. Februar zu vorbereitenden Arbeiten. Laut einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Weilheim dauern sie bis Freitag, 25. Februar. Konkret geht es um Rodungen für auszuführende Spartenarbeiten, bei denen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ab Mitte dieses Jahres um- beziehungsweise neu verlegt werden müssen.

Stadtauswärts zwischen Bahnbrücke und Uhdestraße

Dies betrifft stadtauswärts auf der Südseite der Bundesstraße 2 Münchner Straße den Abschnitt zwischen Bahnbrücke und Uhdestraße, Bereich Esso-.Tankstelle, Fitnessstudio und Getränkemarkt. Auf der Nordseite der B 2 Münchner Straße ist stadteinwärts der Abschnitt zwischen Bahnbrücke und Leutstettener Straße der Bereich auf Höhe des Hochhauses betroffen.

Stadteinwärts zwischen Bahnbrücke und Leutstettener Straße

Für die beschriebene Maßnahme muss am Dienstag, 22. Februar, zwischen 9 und 15 Uhr – somit außerhalb des Berufsverkehrs - für nur diesen Tag stadtauswärts die rechte Fahrspur der B 2 weggenommen werden, so dass der Verkehr stadtauswärts Richtung Autobahn zwischen Bahnbrücke und Uhdestraße auf einer Strecke von rund 100 Metern die verbleibende Fahrspur nutzen kann. Die weiteren Rodungsarbeiten, die zwischen Dienstag und Freitag stattfinden werden, beeinflussen den Verkehr auf der B 2 nicht.