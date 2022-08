Für Einheimische und Zuagroaste: Weßlinger Autorin Evelyn Pschak von Rebay erkundet kulinarische Plätze in München

Lokales

Von Michèle Kirner

Weßling - Münchens Gastro-Szene ist eine Schatztruhe, stellte Evelyn Pschak von Rebay (48) fest. Inspiriert von außergewöhnlichen Foodtrucks, Wirtshäusern oder Marktständen streifte die Weßlingerin mit einem sicheren Gespür für das Besondere durch die Stadt. Daraus geworden ist ihr jüngstes Werk „111 Mal sauguad essen in München“. Etwa das „sauguade“ Gulasch, das auch um fünf Uhr morgens dampfend an die Gäste gereicht wird. Oder die Geschichte des jungen Bäckers, der sein Handwerk wieder hipp gemacht hat. Und das Kartoffelgericht, für das die Menschen auf dem Viktualienmarkt Schlange stehen.

Während ihrem Studium verlegte die Reisjournalistin ihren Schreibtisch regelmäßig in Cafés und Restaurants. Angeregt vom Kaffeearoma und von Duftwolken aus der Küche arbeitete es sich einfach besser, erinnert sich die 48-Jährige. Außerdem „koche ich wahnsinnig gerne“, fügt sie im Gespräch mit unserer Zeitung hinzu. Somit traf der emons-Verlag mit der Anfrage für den kulinarischen Reiseführer mitten ins Schwarze. Bei der Auswahl lag ihr Augenmerk auf den „besonders hübschen Orten“, erzählt die Weßlingerin. Denn die Lieferanten der Gaumenfreuden sollten außergewöhnlich sein – und ihr Blick reichte weit hinter die angerichteten Teller der vorgestellten Locations. Mit viel Charme berichtet die Autorin von klappernden Töpfen hinter dem Herd, offenbart den Reiz eines jeden Lokals und charakterisiert die innovativen Gastronomen der Orte, an denen sie 18 Monate lang „sauguad“ gegessen hat.

Immer auf der Suche nach neuen Objekten marschierte sie durch München. Den ersten Einkehrschwung machte sie in Lea Zapfs Marktpatisserie. Die Kreationen der Konditormeisterin erlebte sie als Offenbarung. Dort erweiterte Pschak von Rebay noch flugs ihr Vokabular um den Luftikus, der nicht nur den Hallodri benennt, sondern auch den Windbeutel. Denn die luftige Süßspeise gepaart mit Käsekuchen nach Vorbild vom amerikanischen Cheese Cake reicht Lea Zapf aus ihrer „Miniatur-Backstube“. Hinaus zu Gästen „auf dem grün gestrichenen Holzvorbau ihres Standes“. „Ich wollte, dass man nach dem Lesen das Gefühl hat: Ich war schon Mal da“, betont die Mutter einer Tochter. In betörender Leichtigkeit stellt Pschak von Rebay die 111 Plätze vor. Aber leicht war es für die Unternehmer während der Pandemie und in der aktuellen Energiekrise nicht immer. „Es waren auch schwere Gespräche dabei“, gesteht sie – und wollte die ungebrochene Leidenschaft der Gastronomen in ihren Zeilen honorieren. Dabei knipste sie jeweils leichte, luftige und anregende Fotos, für die Fotograf Flo Hagena Hilfestellung gegeben hat. Jede vorgestellte Bude, jede Bar, jeder Biergarten und jedes Wirtshaus ist ein Unikat. An Originalität kaum zu übertreffen ist die hauseigene Kuh „Dorli“, deren Milch im „Broeding“ für die Käseplatte verantwortlich ist. Oder Schuhfabrikant Thomas Bartu, der in der gleichnamigen Bio-Eis Manufaktur sein verführerisches Eis-Sortiment um die Pizza erweitert hat. Und wer morgens um kurz nach vier von Gelüsten nach Gulasch heimgesucht wird, ist in der Bar Gabányi genau richtig. Die Liebe zur Knolle von Theo Lindinger und Dominik Klier ist ansteckend und führt dazu, dass die Menschen am Viktualienmarkt für ein Kartoffelgericht Schlange stehen. Nicht zu vergessen Julius Brantner, der „Star des Sauerteigs“. Seine gefeierten Sauerteigbrote sind ein Produkt der Liebe: „Wenn Mehl und Wasser Zeit haben, sich kennenzulernen, bleiben sie später auch länger zusammen“, so das Motto des Jungbäckers, dem die Kunden durch die verglaste Fassade auf die Finger schauen dürfen – und der den Beruf Bäcker wieder hipp gemacht hat.

Die hippe Gastro-Szene in München ließe sich locker um weitere 111 Plätze erweitern, seufzt Pschak von Rebay. Mehr passte aber leider nicht zwischen die beiden Buchdeckel .„111 Mal sauguad essen in München“ ist im emons-Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Zu kaufen gibt es das Taschenbuch online oder in Buchhandlungen.