Für Senioreninitiativen, Planegger Vereine und Jugendorganisationen

Von: Oliver Puls

Freuen sich über den neuen weißen Großraum-Flitzer: Bürgermeister Hermann Nafziger (r.) und Betriebshofleiter Thorsten Brehm. © Puls

Planegg – Die Gemeinde Planegg hat ein neues Gemeindemobil. Seit Mittwoch kann der Achtsitzer von Vereinen, Verbänden, Institutionen und sonstigen Gruppen im Ort gebucht werden. Und zwar unentgeltlich, wie Bürgermeister Hermann Nafziger und Betriebshofleiter Thorsten Brehm betonen.

Die Neuanschaffung wurde notwendig, weil das alte Gemeindemobil nach einem Unfall im vergangenen Jahr mit Totalschaden liegen blieb, so Betriebshofleiter Brehm bei der Vorstellung des Fahrzeugs. Bis man fündig wurde, vergingen einige Monate, ergänzt der Rathauschef. Denn, „der Neuwagenmarkt ist aktuell leergefegt“, so Nafziger. Und die Wartezeiten schlicht zu lange.



So entschied man sich nach einiger Suche für den Ford-Kombi, der ohne Fahrer acht Personen Platz bietet. Die Erstzulassung war im September 2020, der Gebrauchtwagen ist also nicht zu alt.



Wer das Gemeindemobil mit dem Schriftzug der Gemeinde und dem Wappen auf der Motorhaube bucht, gibt lediglich den Fahrzeuglenker und den Zweck der Ausleihe an. Lediglich das Benzin muss nachgetankt werden. Dass es noch einmal ein Diesel geworden ist, erklären Bürgermeister Nafziger und Betriebshofleiter Brehm damit, dass es für längere Strecken wie etwa in die Partnerstädte Meylan in Frankreich oder Bärenstein im Erzgebirge noch keine entsprechenden Batteriekapazitäten gebe.



Die erste Fahrt steht bereits an diesem Wochenende an. Anlässlich der Gedenkfeiern an den Todesmarsch von Dachau werden Angehörige das Fahrzeug nutzen. Infos zu den Ausleihkonditionen für das neue Gemeindemobil gibt‘s im Betriebshof. Reservierungen, mindestens eine Woche vor der angefragten Nutzung, unter Email: betriebshofbuero@planegg.de oder Telefon 089/89926-135/136.