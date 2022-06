Fußball: Kreisspielleiter Heinz Eckl erklärt neues Spielsystem

Sport

Landkreis - Informationen in schriftlicher Form zum neuen Spielmodus im Kreis Zugspitze, der in der kommenden Saison gespielt wird, gab es bereits viele. Dennoch ließen sich viele Vereine die Chance nicht entgehen aus erster Hand noch einmal die wichtigsten Eckdaten des Systemwechsels erklären zu lassen. Gelegenheit gab es dazu bei der Infoveranstaltung von Kreisspielleiter Heinz Eckl im Gasthaus zur Post in Raisting.

„Wir wollten das abkoppeln von den Spielgruppentagung, damit die nicht zu lang werden“, nannte Eckl den Beweggrund für diese Zusammenkunft. Die Resonanz gab ihm auch recht. Rund 130 Vertreter aus 66 Vereinen füllten den Saal. „Schön, dass ihr alle gekommen seid“, freute sich Eckl über das große Interesse. Der Kreisspielleiter blickte zunächst auf die Entstehung der Idee zurück, das vorhandene Spielsystem umzustellen. „In der Frühjahrsrunde gab es oft Spiele, bei denen es eigentlich um nichts mehr ging“, war für Eckl vor allem die Erhöhung der Spannung ein wichtiger Grund, die Ligen zu verkleinern und die Teams nach der Winterpause neu in eine Auf- und Abstiegsrunde zu sortieren. „Wir alle werden unser Bestes geben, dass das System funktioniert, und dass es euch taugt, ansonsten gehen wir nach zwei Jahren wieder zurück“, versprach Eckl, der für letzteren Fall einen Wermutstropfen verkündete. „Dann wird es wohl mehr Absteiger geben“, meinte Eckl, der mit seinen Spielleiterkollegen in der Winterpause erneut gefordert sein wird, weil es beispielsweise gilt in den Kreisligen die drei Abstiegsrunden mit jeweils sechs Teams neu einzuteilen. Je nach Platzierung nehmen die Teams dabei unterschiedlich viele Bonuspunkte mit. Im Gegensatz zur Aufstiegsrunde, in der die drei ersten aus der Kreisliga 1 und 2 sowie der Gruppen 3 und 4 in der Frühjahrsrunde die Meister ausspielen, wird dies beim Kampf um den Klassenerhalt nicht so eindeutig, da aus vier Ligen 18 Teams übrig bleiben, die dann in drei Gruppen eingeteilt werden. „Wir werden alles versuchen die Einteilung gut hinzubekommen“, versprach Eckl. Nicht so einfach wie in der gerade zu Ende gegangenen Saison wird es zukünftig über die Relegation aufzusteigen. Die beiden Zweiten aus der Kreisliga-Meisterrunde bilden in der nächsten Spielzeit zusammen mit dem 13. aus der Bezirksliga Süd und einen Zweiten aus der Kreisliga München ein Quartett, das sich um einen einzigen freien Platz in der Bezirksliga streiten wird. „Auch die Lucky Loser Regelung in der Abstiegsrelegation mit dem zusätzlichen Entscheidungsspiel auf neutralem Platz fällt weg“, ergänzte Eckl.



Während die Einteilung der 60 Kreisklassenmannschaften für Eckl und sein Team noch relativ einfach war, stellte sich die Situation in den A-Klassen als nicht so einfach heraus. „Mit 109 Vereinen war das etwas schwierig“, gestand Eckl. Noch komplizierter wurde es in den B- und C-Klassen, in denen sich der Mannschaftsschwund durch Abmeldungen oder der Neugründung von Spielgemeinschaften richtig bemerkbar machte. „In der B-Klasse haben wir mit 94 Teams kalkuliert, letztlich hatten wir 88, dadurch sind einige Gruppengrößen geschrumpft“, erklärte der Kreisspielleiter. Eine Besonderheit gibt es in der C-Klasse. Aus der rückt der jeweilige Gruppenerste nach der Winterpause in die Abstiegsrunde der B-Klasse nach oben. „Wir wollten einen Anreiz schaffen, weil es in der C-Klasse ja keine eigene Abstiegsrunde gibt“, erläuterte Eckl, der zudem deutlich machte, die inzwischen fest verankerte Quotientenregel, „nur rauszukramen, wenn es sein muss“. Die Neusortierung der Ligen im neuen Jahr wird auch Auswirkungen auf die gemeinsame Heimspieltage der ersten und zweiten Mannschaften haben. „Da könnte es Probleme geben, das wird nicht immer funktionieren“, meinte Eckl zum Abschluss seiner Präsentation.



Die Fragen aus dem Gremium hielten sich danach in Grenzen. Sie drehten sich vor allem um den von manchen ungeliebten Saisonstart in den Ferien und zum Zeitplan für die Frühjahrsrunde. „Später anfangen geht nicht“, verwies Eckl auf die möglichen schwierigen Platzverhältnisse im November, wenn der Startschuss erst Mitte oder Ende August erfolgen sollte.



Nach der Winterpause rollt der Ball wieder am letzten Märzwochenende 2023. Der letzte Spieltag im Kreis Zugspitz, ehe es in die kurze Relegation geht, ist am 28.Mai kommenden Jahres.

Roland Halmel