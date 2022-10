Fußball: SV Planegg-Krailling verliert Heimspiel und braucht neuen Trainer

Markus Eisgruber, der zuletzt schon krankheitsbedingt wochenlang fehlte ist jetzt nicht mehr Trainer des SV Planegg-Krailling. © Halmel

Planegg-Krailling – Auf dem Platz läuft es für den SV Planegg-Krailling nicht und jetzt muss auch noch ein neuer Trainer her. In der Vorwoche einigte sich der SVP auf eine Trennung von Markus Eisgruber, der nach einem Bandscheibenvorfall zuletzt nicht mehr coachen konnte. Beim Heimspiel gegen den FC Fürstenried, das mit 1:3 verloren ging, stand erneut Alexander Budell als Interimscoach an der Seitenlinie. Ob Budell nun offiziell das Traineramt übernimmt oder ob es eine andere Lösung gibt soll beim Kreisligisten in den nächsten Tagen entschieden werden.

„Uns fehlte es an der Durchschlagskraft“, bekannte Budell nach der vierten Saisonniederlage, durch die der SVP in der unteren Tabellenhälfte auf Rang neun dümpelt. Seine Truppe bestimmte in der Anfangsphase zwar das Geschehen. Allerdings lagen sie schon nach sechs Minuten mit 0:1 hinten. Ein Distanzschuss (31.) bescherte den Gästen danach sogar das 0:2. Wieder etwas Hoffnung keimte bei den Gastgebern auf, als Kapitän Stefanos Bavas (34.) nach einer Flanke von Martin Bauer das 1:2 erzielte.

Nach dem Wechsel zeigten sich die Planegger bemüht die Partie zu wenden. Ihre Offensivaktionen waren aber nicht von Erfolg gekrönt. Stattdessen machte Fürstenried mit dem 1:3 (73.) den Deckel auf den Auswärtssieg.

Am morgigen Sonntag (15 Uhr) ist der SVP bei der DJK Pasing im Einsatz.

hal