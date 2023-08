Fußgänger weicht in Gilching Pannenfahrzeug aus und übersieht Radfahrer

Die Polizei in Gauting sucht einen Rollstuhlfahrer, der am Mittwoch am Unfallort in Gilching war. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gilching - Fußgänger übersehen in Gilching einen Rennradfahrer. Er stürzt und muss ins Krankenhaus. Jetzt sucht die Polizei sucht einen Rollstuhlfahrer, der ebenfalls am Unfallort in der Landsberger Straße war.

Ein 44-jähriger Mann aus Thüringen befuhr am gegen 22.30 Uhr mit seinem Rennrad in Gilching die Landsberger Straße auf dem Fahrradweg ortseinwärts. Ein unbekannter Rollstuhlfahrer fuhr in die selbe Richtung, musste auf Höhe von Hausnummer 64 bei einem Autohaus einem Fahrzeug ausweichen, das mit Warnblinklicht auf dem Gehweg abgestellt war. Er fuhr aus diesem Grund auf den Fahrradweg, auf dem vier jugendliche Fußgänger aus Herrsching und Seefeld ortsauswärts unterwegs waren. Dabei kam der Fußgängergruppe der Rollstuhlfahrer unmittelbar entgegen. Die Fußgänger wichen nach links aus und übersahen dabei den entgegenkommenden Rennradfahrer.

Rennradfahrer wird ins Starnberger Krankenhaus eingeliefert

Ein 17-jähriger Fußgänger aus Herrsching kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden Radfahrer, so dass dieser stürzte. Während der Schüler den Zusammenstoß unverletzt überstand, erlitt der Rennradfahrer diverse Schürfwunden auf der rechten Körperseite. Er wurde zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen ins Starnberger Krankenhaus gebracht. An seinem Rennrad entstand infolge des Unfalls ein Schaden von rund 600 Euro.

Als Verursacher des Unfalls wird nun der 17-jährige Schüler, der vom Fußweg auf den Radweg ausgewichen ist, geführt. Inwieweit dem 34-jährigen Verantwortlichen des genannten Autohauses ein Vorwurf in Sachen Unfallbeteiligung zu machen ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der 34-jährige Mann gibt an, dass es sich bei dem abgestellten Fahrzeug um ein nicht mehr fahrfähiges Pannenfahrzeug gehandelt hätte, das vom ADAC noch am selben Abend abgeholt werden sollte. Der Rollstuhlfahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann handeln soll, fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Er wird daher gebeten sich als Zeuge bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/893133-21 zu melden. (kb)