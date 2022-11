Fußgänger wird bei Unfall in Tutzing verletzt und sein Hund dabei getötet

Wie die Polizei meldet, kollidiert in Tutzing ein Pkw mit einem Fußgänger und einem Hund. Der Fußgänger verletzt sich dabei, der Hund stirbt. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa/Illustration

Tutzing - Ein 32-jähriger Fußgänger aus Tutzing wird bei einem Verkehrsunfall in Tutzing verletzt und sein Hund dabei getötet. Was passiert ist.

Laut Polizeiinspektion Starnberg ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße. Der junge Mann hatte die Fahrbahn überqueren wollen, achtete hierbei aber nicht auf den Verkehr.

Fußgänger läuft vor den Wagen eines Tutzinger Autofahrers

Zum Unfallzeitpunkt staute sich der Verkehr in Richtung Süden vor der Baustellenampel. Der Mann kam aus der Klenzestraße und ging zwischen den wartenden Autos hindurch, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Da er jedoch nicht beachtet hatte, dass aus Richtung Ortsmitte weiterhin Verkehr kam, lief er unvermittelt vor den Pkw eines 67-jährigen Mannes aus Tutzing. Dieser konnte nicht mehr reagieren und erfasste den Mann sowie dessen Hund. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle, der 32-Jährige wurde zur genaueren Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

War der Autofahrer zu schnell unterwegs?

Wie die Polizei den Medien entnahm, wurde der Unfall bereits am Abend im Gemeinderat thematisiert. Die dort wohl getätigte Aussage, dass der Autofahrer zu schnell gefahren sei, geht über den Status reiner Spekulation nicht hinaus und kann von polizeilicher Seite keinesfalls bestätigt werden. Diesbezüglich sind keinerlei Anhaltspunkte vorhanden. (kb)