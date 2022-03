Fußgängerin wird bei Autounfall in Gauting schwer verletzt

Teilen

Ein Polizeihubschrauber fliegt im Rahmen eines Trainings über ein Gewässer. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Gauting - Ein 85-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwoch einen schweren Verkehrsunfall in Gauting. Dabei wurde eine 54-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und durch die Luft geschleudert.

Mit dem Kopf landete die Fußgängerin aus München zuerst auf der Windschutzscheibe und flog anschließend durch die heftige Kollision mehrere Meter weit, bevor sie auf dem Boden aufkam. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchener Krankenhaus geflogen.

Verursacht hat den Unfall ein Mann aus Gauting. Er wollte gegen 11.20 Uhr von der Hubert-Deschler-Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 71-jährige Rentnerin mit ihrem Smart, die zu diesem Zeitpunkt auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptplatz unterwegs war. Der Ford des 85-jährigen Mannes touchierte beim Abbiegevorgang den Smart am linken Fahrzeugheck, so dass dieser ins Schleudern geriet und dabei nach links von der Fahrbahn abkam.

Touchierter Pkw kommt vor einer Pizzeria zum Stehen

Die 71-jährige Rentnerin fuhr dabei zunächst über den an der Stelle abgesenkten Bordstein auf den Gehweg, weiter durch eine Hecke hindurch und anschließend den dahinter befindlichen Hang hinauf. Das Fahrzeug kam erst vor der Schaufensterscheibe einer dortigen Pizzeria zum Stehen.

Fußgängerin mit Schädelfraktur

Die 54-jährige Fußgängerin befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg der Bahnhofstraße vor dem beschriebenen Hang und wurde von dem nach links von der Fahrbahn abgekommenen Smart frontal erfasst. Die Frau zog sich durch den Aufprall eine Schädelfraktur zu und wurde anschließend zunächst mit dem Notarzt von der Unfallstelle zu dem außerhalb Gautings wartenden Rettungshubschrauber gebracht. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Smartfahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

Feuerwehr Gauting regelt den Verkehr

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Gautinger Polizei durch die Freiwillige Feuerwehr Gauting mit entsprechenden Absperr-und Umleitungsmaßnahmen hervorragend unterstützt.