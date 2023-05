Gartenabfälle im Landkreis Starnberg im Big-Bag abholen lassen

Neuer Bürgerservice: Gartenabfälle werden im Landkreis Starnberg vom Kommunalunternehmen Awista abgeholt. (Symbolfoto) © Shotshop/Imago

Landkreis - Die Temperaturen werden endlich milder und der Garten ruft. Für die anstehende Gartenarbeit bietet das Kommunalunternehmen Awista Starnberg allen Landkreisbewohnern wieder das ideale Behältnis kombiniert mit der bequemen Abholung von zu Hause an.

Denn nach der Gartenarbeit ist einiges an Schnittgut und Gartenabfällen zu entsorgen. Dieses darf auf keinen Fall im Wald oder auf Grünflächen entsorgt werden. „Wenn Sie Ihre Gartenabfälle ganz bequem abholen lassen wollen, sollten Sie dafür den geeigneten BigBag nutzen und nach der Befüllung beim Awista Starnberg KU zu Abholung anmelden“, erklärt Awista. Die für Gartenabfälle jeglicher Art ausgelegten Grüngut-Big-Bags sind in fast allen Wertstoffhöfen im Landkreis erhältlich.

Awista Starnberg bietet Alles-inklusive-Paket

Gegen eine Gebühr von 39 Euro je Sack bekommt man ein Fassungsvolumen von einem Kubikmeter und ein Alles-inklusive-Paket: Von der Abwicklung der Bestellung, der Bereitstellung geeigneter Sammelsäcke, deren termingerechte Abholung bis hin zur hochwertigen regionalen Verwertung der Gartenabfälle. Die Abholung erfolgt bei rechtzeitiger Anmeldung des Big-Bags zum Wunschtermin. Idealerweise wird sie eine Woche im Voraus angemeldet.

Grüngut-Abholung im Big-Bag ab sofort ganzjährig

Den Awista-Grüngut-Big-Bag erhalten alle Kundinnen und Kunden an den Wertstoffhöfen, welche auch Restmüllsäcke verkaufen sowie in der Awista-Geschäftsstelle in Starnberg und auf der Kompostieranlage Hadorf. Das Volumen kann auch mit Nachbarn geteilt werden. Bei ordentlicher und zugänglicher Bereitstellung ist eine persönliche Anwesenheit bei der Abholung nicht erforderlich.

Nutzen Sie das Serviceangebot und überlassen Sie den Rest dem AWISTA Starnberg KU. Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis haben die Möglichkeit, die Abholung einfach und mühelos über ein Online-Formular abrufbar auf www.awista-starnberg.de anzumelden. Die Beauftragung via Formular ist per E-Mail an gruengut.service@awista-starnberg.de möglich.

Alle Informationen, die vorgegebenen Rahmenbedingungen sowie das Online-Formular zur Abholung sind unter www.awista-starnberg.de/gruengut-bb/ zu finden. Bei weiteren Fragen zur Abfallentsorgung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Service-Zentrale unter Telefon 08151/2726-0 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr behilflich. (kb)