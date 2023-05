Gastwirt aus der Gemeinde Berg holt die Polizei zur Hilfe

Die Polizei nimmt einen Gast in einer Gaststätte in Berg in Gewahrsam. Er will nach mehrmaliger Aufforderung nicht nach Hause gehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berg - Ein 27 Jahre alter angetrunkener Mann aus Berg will die Gaststätte nicht verlassen. Der Gastwirt ruft die Polizei.

Der Mann schlief am Sonntag in einer Gaststätte an seinem Tisch ein, wobei auch eine Flasche herunterfiel, berichtet die Polizei. Über die Mitarbeiter der Gaststätte die ihn weckten freute er sich gar nicht. Aufgrund seines dann unangemessenen Verhaltens wurde er vom Personal zur Tür begleitet. Dies gefiel ihm noch weniger, weshalb er sich lautstark beschwerte und Gäste und Personal belästigte und die Aufforderung endlich zu gehen vehement ablehnte.

Betrunkener Gast aus Berg muss in die Gewahrsam-Zelle

Wer es vom Wirt nicht hören will, der kriegt es von der Polizei wiederholt. Auch gegenüber der Polizei war er nicht damit einverstanden gehen zu müssen, was ihm eine Übernachtung in der Gewahrsamszelle der Polizei und ein lebenslanges Hausverbot in der Gaststätte einbrachte. Nach der Ausnüchterung wurde er in die Freiheit entlassen. (kb)