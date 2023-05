Gauting möchte Titel verteidigen

„Klimaschutz pur“: (v.l.) Christian Ruhdorfer, Harald Krafcsik, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Katja Bedenik Schwarzer, Regine Hilpert-Greger und Elmo Qiouame treten wieder beim STAdtradeln an. © Gemeinde Gauting

Gauting – „Klimaschutz pur“ – so lautet das diesjährige Motto der Aktion STAdtradeln im Landkreis Starnberg. Als Vorjahressieger tritt auch die Gemeinde Gauting vom 18. Juni bis 8. Juli wieder an – auch um den Titel zu verteidigen.

Alle Bürgerinnen und Bürger in Gauting und den Ortsteilen sind daher wieder herzlich eingeladen, beim STAdtradeln `23 für die Würmtalkommune kräftig in die Pedale zu treten und Radl-Kilometer zu sammeln. Die Teilnahme ist ganz einfach: Los geht’s am Sonntag, 18. Juni. Aber bereits jetzt können sich Interessierte und traditionelle Mitradlerinnen und Mitradler unter www.stadtradeln.de/gauting für Gauting anmelden.



Einem Team anschließen oder ein eigens gründen

Wer also mitmachen mag, tritt einfach einem der Teams bei oder gründet mit Freunden Freunden, Kolleginnen oder Nachbarn ein eigenes. Während drei Wochen erfassen die Radlerinnen und Radler die gefahrenen Kilometer dann in ihrem jeweiligen persönlichen Online-Radlkalender oder über die Stadtradeln-App. Beides ist mit wenigen Klicks getan. Ohne Internet ist eine Teilnahme ebenfalls möglich. Das ist zwar etwas komplizierter, wer das aber so machen möchte, wendet sich dazu bitte an die STAdtradeln-Koordinatorin oder die Teamkapitäne.



Nähere Informationen zum STAdtradeln 2023 gibt es unter www.stadtradeln-sta.de oder bei Katja Bedenik Schwarzer unter Telefon 089/89337-135; per Mail an post.umwelt@gauting.de.