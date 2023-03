Starnberger schläft bei der Fahrt mit dem Pkw ein

Gauting - Erst am Morgen kehrt der Unfallverursacher aus Starnberg in die Planegger Straße in Gauting zurück und hinterlässt seine Personalien. Er war in der Nacht hinterm Steuer eingeschlafen.

Am Sonntag, 5. März, gegen 0.20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Starnberger mit seinem grauen Honda die Planegger Straße in Gauting in Fahrtrichtung Stockdorf. Der Fahrzeugführer schlief aufgrund Übermüdung während der Fahrt ein. Er kam dadurch nach rechts und stieß mit einem am rechten Straßenrand geparkten, grauen VW Polo zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser auf einen davor geparkten Audi A2 aufgeschoben und dieser wiederum auf einen davor geparkten VW Caddy.

Feuerwehr Gauting beseitigt Ölspur

Im Anschluss wendete der Unfallverursacher und fuhr weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, erklärt die Polizei. Hierbei verursachte er außerdem noch eine Ölspur, welche durch die freiwillige Feuerwehr Gauting entfernt wurde.

40.000 Euro Sachschaden an vier beteiligten Pkw

Am Tag nach dem Unfall kam der 44-jährige Starnberger an die Unfallstelle zurück, um dort seine Personalien zu hinterlassen. Durch einen der Beteiligten wurde daraufhin die Polizei verständigte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Den Starnberger erwartet nun eine Strafanzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. (kb)