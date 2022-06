Gautinger Baseballer müssen sich Tabellenführer Baldham zweimal geschlagen geben

Matteo Gründig (weißes Trikot) beim Heimspiel gegen Baldham am Schlag. © Roland Halmel

Gauting - Phasenweise sah es ganz gut aus. Letztlich hingen für die Baseballer der Gauting Indians im Heimspiel gegen die Baldham Boars die Trauben aber doch zu hoch. Die Würmtaler mussten sich dem Tabellenführer der 2.Bundesliga Süd-Ost mit 5:12 und 0:10 geschlagen geben.

„Das war offensiv wie defensiv die stärkste Mannschaft der Liga,“ meinte Indians-Teamsprecher Josef Fischer danach anerkennend in Richtung Gegner. „Wenigstens einen Sieg hatten wir uns aber durchaus erhofft“, räumte Fische dennoch Ambitionen bei den Hausherren ein. Im ersten Spiel sah es zu Beginn auch durchaus vielversprechend aus. Die Gautinger lagen nach dem ersten Inning mit 2:0 und nach dem zweiten mit 3:2 in Front. Die Führung verteidigten die Indians bei besten Sommerwetter bis in de nfünften Durchgang. Dann drehten die Baldhamer auf, so dass die noch den Sieg einfuhren. Im zweiten Spiel hatten die Gastgeber nicht viel zu melden. Die Boars trafen deutlich besser und sorgten nach sieben Innings für einen klaren Sieg. An diesem Wochenende sind die Indians spielfrei.

Roland Halmel