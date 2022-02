Gautinger Bürger bekunden ihre Trauer für die beiden ermordeten Polizisten in Rheinland-Pfalz

Ein Kranz, Blumen und Kerzen für die getötete Polizistin und ihren Kollegen. © Harald Tittel/dpa

Landkreis - Die Ermordung einer 24-jährigen Kommissarsanwärterin und eines 29 jährigen Polizeioberkommissars durch zwei Wilderer auf einer Landstraße in der Nähe der Kreisstadt Kusel in der Pfalz berührt auch die Menschen im Würmtal.

So erschien am vergangenen Donnerstag eine Gautingerin auf der örtlichen Polizeiwache und gab einen großen Strauß Rosen mit einem schwarzen Trauerflor und einer sehr persönlichen Beileidskarte ab. „Die Frau war tief bewegt und sagte dem diensthabenden Dienstgruppenleiter, dass sie mit dieser Geste ihre Solidarität und ihr Mitgefühl für die Polizei nach dieser schrecklichen Tat zum Ausdruck bringen wollte“, schreiben die Gautinger Beamten in einer Pressemitteilung.

Zudem gingen bei der Gautinger Polizei in dieser Woche mehrere E-Mails ein, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Trauer und ihre Bestürzung über den Tod der beiden jungen Polizisten bekundeten.

