Gautinger Feuerwehr-Jugend: 718 Christbäume, drei Einsätze und eine Pannenhilfe

Feuerwehr Gauting

Von Oliver Puls schließen

Gauting – Bei der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder durchgeführten Christbaum-Abholung der Jugendfeuerwehr Gauting stemmten die Jugendlichen zusammen mit den aktiven Einsatzkräften nicht nur die Abholung von 718 Christbäumen, sie meisterten auch parallel drei Feuerwehreinsätze und eine Pannenhilfe.

Neben einer Biber-Rettung aus einem Schwimmbecken an der Berengariastraße am Drei-Königstag leistete am Samstag die Besatzung eines mit Jugendlichen und Einsatzkräften besetzten Einsatzfahrzeuges, das gerade auf einer Abholtour unterwegs war, die medizinische Erstversorgung und Betreuung einer auf der Straße gestürzten Dame bis zum Eintreffen eines Rettungswagens. Am dritten Tag sorgte dann noch kurz vor Ende der Christbaum-Aktion eine akute Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst bei einer erkrankten Person für Verzug bei der Abholung. Dies führte zu manchen telefonischen, besorgten Nachfragen in der „Christbaumzentrale“ im Feuerwehrhaus.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer als er mit seinem Pkw direkt vor dem Polizei- und Feuerwehrhaus in der Münchener Straße aufgrund einer Reifenpanne liegen blieb. Dank kompetenter Hilfe durch die Ehrenamtlichen der Gautinger Feuerwehr konnte ihm schnell geholfen und ein Ersatzreifen für die Weiterfahrt montiert werden.



Die von der Jugendfeuerwehr Gauting am vergangenen langen Wochenende von Dreikönig bis Sonntag in diesem Jahr wieder durchgeführte Christbaum-Abholung ist mit 718 abgeholten Christbäumen zahlreich genutzt worden.



Die Bevölkerung in den Ortsteilen Gauting und Königswiesen konnte hren „ausgedienten“ Christbaum, den sie vorher telefonisch oder per Onlineformular auf der Feuerwehr-Homepage angemeldet hatten, gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer abholen lassen.



Bewältigt werden konnte der große Ansturm an allen drei Tagen nur durch die gemeinsame Einsatzbereitschaft aller Beteiligten – 20 Jugendliche und eine ebenso große Anzahl von Einsatzkräften sowie fünf Freundinnen und „Mamas“ haben die Aktion auch in diesem Jahr tatkräftig unterstützt. Allen Kameraden und -innen ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz, so Martin Strasser von der Gautinger Feuerwehr. Mit der Christbauaktion konnte die Bevölkerung ihren Christbaum unkompliziert entsorgen, hierbei die Umwelt durch Sammelfahrten schonen und die Ortskenntnis der jungen Feuerwehrleute und Maschinisten konnten durch die Abholfahrten weiter vertieft werden.