Gautinger Initiative will Kinder in Sicherheit bringen

Hilfe für die Menschen in der Ukraine wird auch in Gauting organisiert. © PantherMedia/sinenkiy

Gauting - Eine Gautinger Initiative will Kinder in der Ukraine in Sicherheit bringen und sucht Unterstützung. Bereits zwei Konvois mit gespendeten Hilfsgütern für Krankenhäuser und Schulen konnte die Gautingerin Elvira Zechalo mit Unterstützung der Gemeinde Gauting, der Gautinger Christuskirche sowie Engagement Global für die Bewohner ihrer ukrainischen Heimatstadt Reni erfolgreich organisieren.

Aktuell stehen von Gautinger Bürgerinnen und Bürger gespendete Hilfsgüter für den Transport nach Reni bereit, und es gibt noch ein weiteres Projekt, das Elvira Zechalo besonders am Herzen liegt: Sie möchte allein reisende Kinder aus Reni aus der Gefahrenzone herausholen und nach Gauting in Sicherheit bringen. Allerdings fehlt dafür noch der benötigte Kleinbus für acht Personen sowie ein Fahrer, der einen Tag Zeit hat, die rund 3.700 Kilometer Hin- und Rückfahrt bis an die südwestukrainische Grenze bei Moldawien zu übernehmen. Auch für den Transport der bereit liegenden Hilfsgüter wird noch ein Lkw mit Fahrer gesucht. Interessenten und Unterstützer der Hilfsaktion, die durch die engagierte Kooperation der Christuskirche ermöglicht wurde, wenden sich direkt an Elvira Zechalo: Tel. 0151-721 719 76 oder zelviran@web.de.